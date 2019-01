Šefčovič: Musíme nájsť spôsob, ako napätie v spoločnosti znížiť

Prvé kolo prezidentských volieb bude už 16. marca a tak času na kampaň nie je veľa. Šefčovič napriek tomu verí, že so svojím tímom stihne precestovať celé Slovensko. „Chcem mať kampaň, ktorá bude čo najviac osobná, lebo prezident je priamo volený občanmi. Plánujeme množstvo akcií, kde by sme sa chceli vyjadrovať k témam, ktoré sú dôležité pre Slovensko," povedal pre TV Pravda.

Šefčovič zopakoval, že ponuku kandidovať za prezidenta dostal od Smeru začiatkom roka. Samotnému rozhodovaniu podľa jeho slov predchádzali aj rozhovory s priateľmi, ktorí ho povzbudzovali, aby do tohto boja šiel. „Mám rešpekt a úctu pred úradom prezidenta,“ povedal Šefčovič s tým, že musel všetko dobre zvážiť a dôležitá bola aj mienka jeho detí a manželky. „Som rád, že je moja manželka pripravená vykonávať úlohu prvej dámy,“ povedal Šefčovič.

V najbližších dňoch by mali byť do kancelárie parlamentu odovzdané podpisy minimálne 15 poslancov Smeru pod jeho kandidatúrou a tým budú oficiálne náležitosti splnené. „Založíme transparentný účet, aby sme mohli transparentným spôsobom začať zbierať peniaze,“ povedal Šefčovič s tým, že sa chce obrátiť na známych, podporovateľov a vloží aj vlastné prostriedky. „Pre financovanie prezidentskej kampane platí nový zákon a strana Smer-SD ma môže podporovať ako tzv. ako tretia strana teda maximálne do výšky 100-tisíc eur. Zatiaľ nemám presný rozpočet, koľko to bude stáť,“ dodal.

„Budem sa snažiť, aby voliči strany Smer videli prirodzenú voľbu vo mne,“ povedal s tým, že jeho partnerstvo so stranou je veľmi silné, keď bojovali za odstránenie hraničných kontrol či miliardy pre Slovensko. „Zároveň musím povedať, že nie som členom strany,“ dodal a zdôraznil, že prezident musí byť nadstranícky, musí spájať jednotlivé politické sily, byť schopný nastaviť zrkadlo vláde a byť prezidentom všetkých občanov. Sám seba preto vníma ako kandidáta nielen pre voličov najsilnejšej politickej strany. „Budem sa snažiť o čo najširšiu podporu,“ dodal.

Šefčovič priznal, že kampaň sa odohráva v čase, keď je Slovensko silno polarizované. „Musíme nájsť spôsob, ako napätie v spoločnosti znížiť. Polarizáciu veľmi silne cítiť, napriek tomu, že Slovensko je veľmi úspešný príbeh a ekonomicky sa nám veľmi darí, tak nálada v spoločnosti nie je dobrá. Často aj útoky medzi jednotlivými politikmi prekračujú hranicu zdravej demokratickej diskusie. Obávam sa, aby som bol úprimný, kam to až môže zájsť, aké vášne to môže vyvolať v spoločnosti a vidím, ako nás to môže oslabovať,“ povedal Šefčovič. Jeho ambíciou je byť prezidentom, ktorý spája a hľadá prieniky.

Orientácia Slovenska bude podľa neho jednou z kľúčových tém. „Pokiaľ som mal možnosť oboznámiť sa s posolstvami, s ktorými kandidáti prichádzajú do kampane, v mojom prípade nie sú žiadne pochybnosti. Ja som otvorene proeurópsky. Som absolútne skalopevne presvedčený, že miesto Slovenska je v srdci, v jadre, že Európa nám svedčí, Európa nás posilňuje,“ povedal Šefčovič.

Tento rok bude podľa jeho slov o tom, aká bude tvár a duša Európy aj Slovenska. „Občania môžno majú pocit, že politici sú ďaleko a rozhodnutia sa prijímajú za zatvorenými dverami, tak sa akoby utiekajú k rôznym jednoduchým riešeniam – extrémistickým snahám, ktoré sa často zhodnú iba na jednej veci: oslabiť alebo zničiť Európu. Práve preto je veľmi dôležité, s akým nasadením pôjdeme do prezidentských volieb a, samozrejme, ako sa pripravíme aj na voľby európske,“ upozornil Šefčovič. Zdôraznil, že politici musia vnímať vnímať európske voľby ako dôležité a musí sa o nich rozprávať, ako o domácich témach.

Odmieta slová o tom, že je „pánom z Bruselu“. Práve kampaňou a blízkym kontaktom s ľuďmi chce zmierniť pocit, že politici sú ďaleko. V prípade, ak mu ľudia vo voľbách odovzdajú svoju dôveru, chce v prezidentskom paláci zaviesť deň otvorených dverí a raz mesačne sa stretávať s ľuďmi. „Myslím si, že je to povinnosť priamo voleného prezidenta a aj ho to udržuje pri zemi, aby vedel, ako ľudia žijú,“ dodal Šefčovič.