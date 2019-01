Slovenská akadémia vied podporuje postoj univerzít v otázke plagiátorstva

„Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied považuje plagiátorstvo za odsúdeniahodné konanie. Nezáleží na tom, o aký druh práce pri tom ide, či v čase jej vzniku existovali jednoduché softwarové prostriedky na overovanie originality diela, či bolo ich použitie vyžadované zákonom, alebo inými predpismi, respektíve či plagiátorstvo bolo v danom čase bežnou praxou na niektorých pracoviskách alebo nie. Plagiát bol, je a vždy bude podvodom,“ vyjadrila sa ešte v novembri minulého roku Slovenská akadémia vied.

Predseda parlamentu Andrej Danko pri písaní jeho rigoróznej práce hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky, pričom veľkú časť textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. Vyplýva to z vyhlásenia vedenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a predsedu Akademického senátu UK k záverom komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preverenie podozrení na plagiátorstvo. „Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to. Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia“. So stanoviskom UK sa stotožnila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Ide o klasický prípad plagiátorstva a k tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi na základe zhody práce s pôvodným zdrojom.“

Komisia na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác sa zaoberala rigoróznymi prácami v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Konštatovala, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. Dve medializované práce, ktoré komisia skúmala, boli v súlade s platnými predpismi, no obsahujú časti oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina z týchto častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou. V správe komisie sa uvádza, že 63 strán práce Andreja Danka vykazuje veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou. Danko uviedol, že berie správu komisie na vedomie v celom rozsahu. Zriadenie komisie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy nezasahoval do jej práce. „Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi a nebol porušený zákon. V celom texte nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti želali," uviedol Danko.