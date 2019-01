Sever si môže konečne vydýchnuť, povodne zatiaľ nehrozia

Zima sa nám ukázala v celej kráse. Sever trápilo niekoľkodňové intenzívne sneženie, to by však malo aspoň na čas ustať. Povodne z topiaceho sa snehu zatiaľ nehrozia, pretože teploty by nemali stúpnuť nad nulu.

V posledných dňoch zrejme všetci sledujeme Oravskú Lesnú. Dedinku, nad ktorou sa Perinbabe tuším roztrhlo vrece. „Zrážky prichádzali od severozápadu a vzduch, ktorý sem prúdil, bol veľmi vlhký. No a teplotné podmienky boli také, že snežilo,“ objasňuje situáciu klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Vo vyšších nadmorských výškach na severe krajiny preto napadlo veľké množstvo nového snehu.

Faško pokračuje, že snežiť v Oravskej Lesnej začalo už 20. decembra. „A keď sčítame centimetre novonapadaného snehu až do 17. januára ráno, zistíme, že tam pribudlo v tom období až 248 centimetrov nového snehu. Keďže jednotlivé vrstvy snehu medzi sebou pracujú, nový tlačí na starý, tak celkový výsledok nie je až taký vysoký. Preto 16. januára ráno tam hrúbka snehovej prikrývky dosahovala 132 centimetrov, ale ani to nie je hodnota, ktorá sa tam bežne vyskytuje,“ upozorňuje.

Pre lepšiu predstavu, počas zím od roku 1951 sa v Oravskej Lesnej vyskytovala snehová perina vyššia ako 132 centimetrov len 40 dní. Tohtoročná zima však bude v tejto oblasti výnimočná aj počtom dní, počas ktorých snežilo. „Snežilo tam takmer mesiac. Začalo pred Vianocami a sneh padal každý deň. Výnimkou bol 27. december, keď pršalo,“ doplnil klimatológ s tým, že od 21. decembra do 17. januára v Oravskej Lesnej svietilo slnko iba 9,9 hodiny. „Lepšie to bolo napríklad v Bratislave na Kolibe, tam od začiatku roka do 17. januára svietilo slnko 30 hodín, v Košiciach dokonca 34,“ ilustruje situáciu Faško.

Pokračuje, že v týchto dňoch by si sever Slovenska mal od snehu trošku oddýchnuť. „Aspoň bude čas, aby sa snehová pokrývka stabilizovala. To platí aj pre horské oblasti, kde stále platí lavínové nebezpečenstvo. Teraz nebude pribúdať toľko nového snehu a malo by svietiť aj slnko. To znamená, že sneh sa môže trochu usadiť, vrstvy snehu sa viac previažu, a tým klesne aj riziko lavín,“ vysvetľuje Faško.

Podľa neho v najbližšom čase nehrozí topenie snehu. „Už cez víkend k nám začne prúdiť chladnejší vzduch od severovýchodu, teplota vzduchu sa bude aj počas dňa udržiavať v úrovni záporných hodnôt,“ spresňuje. „Potenciálne nebezpečenstvo z vody topiaceho sa snehu tu však je – či už v druhej polovici zimy alebo na jar. Veľa bude závisieť od toho, či sa bude sneh topiť postupne alebo prudko. Ideálne by bolo, aby prišlo oteplenie postupne a aby pršalo, potom bude topenie prebiehať rozumne,“ uvažuje.

Juh krajiny akoby bol v inom ročnom období. V stredu a vo štvrtok na niektorých meteorologických staniciach totiž namerali vyše desať stupňov. Napríklad v Boľkovciach v okrese Lučenec, na letisku v Kuchyni či v Žihárci. Aj tu však platí, že v najbližších dňoch bude chladno. „Chladný vzduch bude prúdiť od juhu, takže chladno bude aj v južnejších častiach. A môže sa stať, že sneh bude padať aj tam, kde ho bolo dosiaľ málo,“ upozorňuje klimatológ.

Pre sneh bolo do 18. januára vyhlásených 97 mimoriadnych situácií. „Po prvý raz sme na zvládnutie kalamity použili aj leteckú techniku. Medzi obcou Novoť a hraničným priechodom do Poľska sú vysoké smreky, na vrcholcoch ktorých bolo nahromadené množstvo snehu. Vrcholce sa nakláňali nad cestu a hrozilo, že sa zlomia a spadnú na komunikáciu,“ vysvetľuje Marian Dritomský, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia rezortu vnútra. „Vyhodnotili sme, že najefektívnejšie bude použitie vrtuľníka, ktorý prúdom z rotorov rozprášil sneh z vrcholcov stromov,“ dodal s tým, že v týchto dňoch sa na políciu, hasičov a vojakov obracajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc s odstraňovaním snehu zo striech či komínov.

