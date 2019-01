Je dôležité, aby odkaz SNP išiel z generácie na generáciu, povedal premiér Pellegrini

Práve týmto podujatím sa spúšťa celá séria osláv Slovenského národného povstania, jeho 75. výročia, pričom na pochode sa zúčastňuje už viac ako 2000 ľudí, ktorí naozaj idú po stopách tých, ktorí sa museli stiahnuť do hôr v januári 1945, pripomenul premiér.

„Okrem toho, že si spomíname na všetkých hrdinov Slovenského národného povstania, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí udržujú oheň, tradíciu, a zabezpečujú to, že odkaz Slovenského národného povstania, historické udalosti a okolnosti, sa postupne prenášajú na nové generácie. Pretože my ešte máme to šťastie osobne sa pozrieť do očí a podať ruku tým, ktorí prežili hrôzy vojny. Ale generácie, ktoré prídu po nás, už takú možnosť mať nebudú,“ skonštatoval Pellegrini. Preto je podľa neho dôležité, aby odkaz SNP išiel z generácie na generáciu. Premiér zároveň poďakoval členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za ich obetavú prácu.

„Pochod organizujeme na počesť Slovenského národného povstania, ale hlavne ako spomienku na 13. január, ktorým bol pre našu dedinu nešťastným, pretože vtedy nemecké trestné komando vtrhlo zavčas rána do obce a odvlieklo vyše 100 našich občanov na vypočúvanie do Prievidze,“ pripomenul starosta Cigľa Štefan Mjartan.

Pripomínať si udalosti, ktoré sa stali počas SNP, je podľa neho dôležité. „Som veľmi rád, že sem príde veľa detí zo škôl. Chcem poďakovať učiteľským zborom v okrese Prievidza, že sem prídu s deťmi, aby pochopili, čo sa vlastne stalo pred vyše 70 rokmi. Že to nebolo také jednoduché a ľudia naozaj museli trpieť a trpeli preto, aby sme sa mali lepšie,“ ozrejmil.

Aj keď účasť turistov ešte nespočítali, podľa starostu Cigľa však masy ľudí, ktoré tam prišli, znamenajú prekonaný rekord, pretože organizátori nebudú mať dostatok odznakov.