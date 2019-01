Fyzioterapeuti chcú vlastnú ambulanciu

„Fyzioterapeuti nemajú právo mať vlastnú ambulanciu a cesta pacienta k nim je veľmi komplikovaná,“ upozornila Diana Dudášová, riaditeľka kancelárie Slovenskej komory fyzioterapeutov. Pacient sa do rúk odborníka dostane až po odporúčaní všeobecného lekára a špecialistov. Celý proces môže trvať až tri mesiace. „Medzičasom sa môžu k diagnóze pridať ďalšie ochorenia, prípadne si pacient vytvorí stereotypy, ktoré fyzioterapeut len ťažko odstráni,“ vysvetlila Dudášová.

Komora žiada, aby mohli odborníci poskytovať zdravotnú starostlivosť priamo v ambulancii. Navrhujú, aby zákon o poskytovateľoch poznal termín – ambulancia fyzioterapie tak, ako definuje napríklad logopedickú ambulanciu či ambulanciu akupunktúry. „V ambulanciách nechceme pacienta vyšetrovať, on už príde s diagnózou od špecialistu. Zdravotníctvo je predsa tímová práca,“ dodala riaditeľka kancelárie komory.

Fyzioterapia je jednou z oblastí rehabilitácie, ktorá dokáže zvrátiť zdravotný stav pacienta natoľko, že sa vyhne operácii. Väčšina zo 4 000 fyziote­rapeutov pracuje v súkromných zariadeniach. Nie vždy v dobrej kvalite. „Žiaľ, fyzioterapia sa dnes vykonáva aj na rôznych miestach, ktoré sa vydávajú za kliniky fyzioterapie, kde nevieme ako komora garantovať odbornosť fyzioterapeutov,“ upozornila Dudášová. Podľa zistení komory väčšina odborníkov by privítala možnosť pracovať v samostatnej ambulancii. Okrem súkromných zariadení fyzioterapeuti pôsobia v nemocniciach v rámci fyziatricko-rehabilitačných či rehabilitačných oddelení.

So zriadením samostatnej ambulancie súhlasí Eva Vaská, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre fyzioterapiu. „Je nevyhnutnosťou, aby si fyzioterapeut určoval liečebné postupy sám, keďže stav pacienta sa často mení z rána do večera a odborník tieto zmeny vie zobrať do úvahy vo fyzioterapeutickom pláne,“ argumentovala Vaská. Pripomenula, že na rozdiel od rehabilitácie, má fyzioterapia skôr preventívne účinky. „Ide o nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka,“ objasnila Vaská. Fyzioterapeuti riešia pálčivé bolesti lopatky, vykĺbenie ramena či nepríjemné bolesti ruky.

Ak títo odborníci získajú samostatnosť, zdravotné poisťovne s nimi budú uzatvárať zmluvy. Všetky tri VšZP, Union ZP a Dôvera reagovali, že ak sa zákon zmení, budú postupovať podľa neho. „Ak to v budúcnosti legislatíva umožní, budeme sa ňou samozrejme riadiť a takéto ambulancie zazmluvníme podľa potrieb našich poistencov a ďalších relevantných okolností,“ uviedol Matej Neumann, hovorca poisťovne Union. Matej Štepianský, hovorca Dôvery, doplnil, že odbornej diskusii na túto tému sa nevyhýbajú.

Rezort zdravotníctva zmeny nevylučuje. „Témou sa zaoberáme, intenzívne vnímame diskusiu a počúvame názory strán. Hľadáme riešenie, aby sa spriechodnil tok pacienta smerom k fyzioterape­utovi,“ reagovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Súkromné zariadenia poskytujúce fyzioterapiu a rehabilitácie so zriadením samostatných ambulancií súhlasia. „Klienti v stave po operácii, pri seknutí v chrbte, krížoch alebo s akoukoľvek bolesťou pohybového aparátu, by mohli prísť rovno k fyzioterapeutovi. Ak by to tak nebolo, museli by absolvovať návštevu obvodného lekára, ktorý by ho poslal k rehabilitačnému lekárovi a ten k fyzioterape­utovi,“ vysvetlila Miriama Šinglerová, riaditeľka AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave. To trvá tri týždne až tri mesiace. Dodala, že na uchádzačov o prácu kladie vysoké nároky. „Pri výbere fyzioterapeuta do nášho tímu požadujem ukončené vysokoškolské vzdelanie, prax v odbore, aby bol člen komory fyzioterapeutov a tiež prihliadam na absolvované kurzy,“ priblížila Šinglerová.

„Nie je dôvod nesúhlasiť so samostatnou ambulanciou, keď vieme, aké sú tlaky od zamestnávateľov na zamestnancov v prípade práceneschopnosti, ešte sťažovať pacientom situáciu navštevovaním lekárov, a tým im predlžovať čas potrebný na liečbu,“ dodal tím K-physio, súkromného rehabilitačného zariadenia v Banskej Bystrici.

Pacient nemá podľa Erika Ondrejkoviča z rehabilitačného centra Rehab Klinik v Bratislave, ako zistiť, či ide o kvalitné rehabilitačné zariadenie, pretože vzdelanosť ľudí v tejto oblasti je kritická. „Ľudia veria aj obyčajným „masérom“ alebo menej vzdelaným pracovníkom, ktorí z praxe toho veľa nevedia. Ambulancia by určite prispela k istote pacienta,“ dodal Ondrejkovič. Podľa ortopéda piešťanskej nemocnice Petra Ottingera by samostatná ambulancia odbremenila nielen ortopédov, ale aj rehabilitačných lekárov. „Dá sa povedať, že výkony fyzioterapeutov sú výkonmi lekárov. Môže to zlepšiť a zeefektívniť činnosť ambulancií,“ mieni odborník. Zmenu legislatívy by preto privítal. Situáciu fyzioterapeutov prirovnáva k diplomovaným zdravotným sestrám. Obe skupiny sú vysokoškolsky vzdelané, ale zákon nedovoľuje, aby vykonávali samostatnú zdravotnícku prax. Obe povolania však podľa neho zvládnu viac.