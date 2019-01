VIDEO: Jedinečný mikroskop pri operácii chrbta vidí aj za roh

VIDEO: „Operácie chrbtice a miechy sú veľmi náročné na špičkové zariadenia. Kosť aj sval dorastú, ale keď sa poškodí miecha alebo mozog, následky sú nezvrátiteľné,“ pre TV Pravda vysvetľuje lekár NÚDCH, Bruno Rudinský. Prístroj podľa lekára ponúka maximálnu bezpečnosť pre pacienta aj doktora.

Deformácie detskej chrbtice doteraz riešila ortopedická klinika, úrazy zas klinika detskej chirurgie. Mnohé zákroky sa vykonávali v zahraničí. Odteraz dostane malý pacient zdravotnú starostlivosť na jednom mieste – v novootvorenom Spinálnom centre NÚDCH na Kramároch. „Všetky deti budú teraz operované tu, nebudú cestovať za liečbou do Čiech,“ uviedol lekár z ústavu Bruno Rudinský.

Mikroskop je jediný v strednej Európe. Nemocnica ho získala z Nemecka, bude využívaný pri spinálnej chirurgii. Ide o odbor, ktorý sa vyvinul z troch oblastí – ortopédie, neurochirurgie a traumatológie.

Vďaka robotickému prístroju budú lekári operovať vrodené deformácie, nádory, zápalové alebo cievne ochorenia chrbta a miechy bezpečnejšie a presnejšie. „Tieto operácie sú veľmi náročné na špičkové zariadenia, pretože pracujete s hmotou, ktorá nemá regeneračnú schopnosť. Kosť aj sval dorastú, ale keď sa poškodí miecha alebo mozog, následky sú nezvrátiteľné,“ vysvetlil dôležitosť moderného mikroskopu lekár Rudinský. Prístroj podľa neho ponúka maximálnu bezpečnosť pre pacienta aj doktora.

Operačný mikroskop funguje ako robotické zobrazovacie zariadenie. Veľa funkcií vykonáva sám, bez zásahu lekára. „Jeden modul slúži na zobrazenie nádoru na mozgu alebo mieche, ďalší modul umožní zobrazenie mozgových ciev pri sledovaní prietoku krvi počas operácie,“ priblížil Rudinský.

Lekárom Spinálneho centra v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch bude pomáhať jedinečný robotický mikroskop. Autor: TASR, Jakub Kotian

Optický systém umožňuje zobraziť operované miesto ako 3D snímku na externej obrazovke. Lekárovi to zabezpečí priestorovú orientáciu na operovanom mieste. „Mikroskop má zavedené endoskopické zariadenie, ktoré slúži na to, aby som sa pozrel aj za roh, aby som nemusel manipulovať s miechou a odsúvať ju. Vidím tak do uhla 45 stupňov, a pritom nemusím od seba odťahovať nervové štruktúry,“ doplnil lekár. Celý prístroj je riešený tak, aby operatér nebol vyrušovaný, nemusel nič nastavovať. Časti zariadenia sú ľahko ovládateľné, vyvážené a zafixované. „Nehrozí teda žiadny posun, je to presné na desatiny milimetra,“ dodal Rudinský.

Prístroj za 525-tisíc eur zaplatilo ministerstvo zdravotníctva. „Vážim si ľudí, ktorí sa neboja posúvať hranice v zdravotníctve a ísť aj cestou špeciálnych a jedinečných prístrojov,“ uviedla na včerajšom otvorení centra ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Teší ju najmä fakt, že deti už nebudú musieť byť transportované do zahraničia. „Kvalita zdravotnej starostlivosti sa zvyšuje, nielen pacienti, ale aj lekári majú komfortnejšie podmienky. Postupne investujeme do oblastí, ktoré roky čakali na modernizáciu, a aj v prípade otvorenia tohto centra vidieť jasné výsledky v praxi,“ zhodnotila Kalavská.

Podľa Jozefa Ráža, generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva, nemocnica dokázala, že vie efektívne využiť prostriedky zo štátneho rozpočtu. „Nákup si nemocnica zaobstarala sama, keďže Bratislava ako hlavné mesto je vylúčená z čerpania eurofondov,“ pripomenul Ráž.

Generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela priznáva, že získať prístroj jedinečný v Európe nebolo jednoduché. „V okolitých krajinách sa takýto mikroskop nevyskytuje, bolo ťažké nastaviť cenu a podmienky,“ opísal Kužela. Zriadenie spinálneho centra však považoval za prioritu. „Dodnes sme sa na Slovensku venovali ochoreniam chrbtice a miechy len čiastočne, a pritom máme na túto problematiku špecialistov,“ dodal riaditeľ. Spinálne centrum považuje za prvý krok. Tento rok by nemocnica chcela zriadiť kompletné neurochirurgické centrum. To by malo riešiť ochorenia chrbtice aj centrálnej nervovej sústavy.