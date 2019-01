Kandidáti na ústavných sudcov vystúpia neobmedzene, Fico už v stredu

Abecedné poradie a bez časového obmedzenia. Takto by to malo vyzerať na trojdňovom vypočutí dohromady 40 kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, ktoré sa v rámci zasadnutia Ústavnoprávneho výboru NR SR začne v stredu. Novinárom to potvrdil predseda výboru Róbert Madej (Smer).

Jeden z najsledovanejších kandidátov, predseda Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico, tak príde na rad už v stredu. K špekuláciám, či spĺňa zákonné požiadavky, sa Madej vyjadrovať nechcel. O tom, kto híringom prešiel, príjme výbor verdikt až po vypočutí všetkých, teda najskôr v piatok (25.1.).

Sebaprezentácia kandidátov a rozprava časovo obmedzené nebudú, je preto možné, že to bude trvať aj dlhšie ako tri dni. Madej však verí, že sa to stihne tento týždeň. To, že jednotlivým kandidátom nebude môcť otázky klásť aj verejnosť, ako sa pôvodne plánovalo, Madej ako škodu nevníma. „Je to vypočutie pred výborom a ľudia si na niečo zvolili svojich zástupcov. Potom by sme z toho urobili zhromaždenie v kinosále či športovej hale,“ dodal.

Prenos bude dostupný

Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Premiér nepočul o tom, že by sa Fico plánoval vzdať Premiér Peter Pellegrini nepočul o tom, že by Robert Fico plánoval odstúpiť z kandidatúry na ústavného sudcu. Jeho kandidatúra je podľa Pellegriniho platná. „Dnes nás neinformoval o zmene svojho plánu,“ povedal Pellegrini po obede s Ficom a Jurajom Blanárom v Bratislave.

Ústavnými sudcami sa chcú stať expremiér a predseda Smeru Robert Fico, štátne tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer) a Edita Pfundtner (Most-Híd), predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, poslanec NR SR Peter Kresák (Most-Híd), Radoslav Procházka (exSieť), Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš, Marián Sluk, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura a Štefan Kseňák.

Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.