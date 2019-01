Kiska nevymenuje Fica za ústavného sudcu

Podľa „dvoch dobre informovaných zdrojov“ to podľa Denníka N odkázal sám prezident Ficovi. Šéf Smeru koaličným partnerom stále neozrejmil, aký ďalší postup chce pri voľbe sudcov zvoliť. Premiér Peter Pellegrini v reakcii uviedol, že o údajnom rozhodnutí Kisku nevymenovať Fica nevie.

TV Pravda: Kiska pri kandidátoch na ústavných sudcov preferuje odbornosť a morálku

Na bližšie nešpecifikovanom stretnutí Kisku s dvojicou Fico – Pellegrini mala byť prezidentovi ponúknutá alternatíva, aby si vybral dvoch kandidátov na sudcov zo 40 prihlásených záujemcov a na oplátku by vymenoval Fica za sudcu ÚS. Prezident to ale údajne odmietol.

Vypočúvanie 40 kandidátov na ústavných sudcov sa začne už zajtra. Bude prebiehať po abecednom poradí a bez časového obmedzenia. Jeden z najsledovanejších kandidátov, bývalý premiér Fico, tak príde na rad už v stredu. Sebaprezentácia kandidátov a rozprava časovo obmedzené nebudú, je preto možné, že to bude trvať aj dlhšie ako tri dni. Šéf ústavoprávneho výboru Róbert Madej však verí, že sa to stihne tento týždeň. To, že jednotlivým kandidátom nebude môcť otázky klásť aj verejnosť, ako sa pôvodne plánovalo, Madej ako škodu nevníma. „Je to vypočutie pred výborom a ľudia si na niečo zvolili svojich zástupcov. Potom by sme z toho urobili zhromaždenie v kinosále či športovej hale,“ dodal.

15-ročná prax ako požiadavka

To, či ale Fico napokon bude kandidovať, nie je ale ešte úplne isté. Podľa Denníka N je reálne aj to, že Fico svoju prihlášku napokon stiahne. Fico sa údajne opakovane vyjadril, že nemusí ani prísť na vypočutie kandidátov. Premiér Peter Pellegrini uviedol, že nepočul o tom, že by Fico plánoval odstúpiť z kandidatúry na ústavného sudcu. Jeho kandidatúra je podľa Pellegriniho platná. „Dnes nás neinformoval o zmene svojho plánu,“ povedal Pellegrini po obede s Ficom a Jurajom Blanárom v Bratislave.

O deväť voľných talárov na Ústavnom súde SR zabojujú súčasní elitní sudcovia, advokáti, notári, exekútori či politici. Podľa súčasných pravidiel musí získať uchádzač nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Uchádzači musia spĺňať aj základné predpoklady, napríklad dosiahnuté právne vzdelanie či odbornú prax v trvaní 15 rokov. Výbor bude tieto náležitosti posudzovať po verejnom vypočutí. Ústavný súd SR je jednou z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku.

