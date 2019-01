VIDEO: Úniky z vyšetrovania rozohnili premiéra

Na vysvetlenie Glváča, za akých okolností komunikoval s Alenou Zs., čaká verejnosť už niekoľko dní. Pellegrini zopakoval, že s podpredsedom parlamentu o tejto záležitosti hovoril. Glváč mu mal povedať, že keď došlo ku kontaktu medzi ním a Alenou Zs., obrátil sa na niektorú zo štátnych organizácií. „Požiadal, aby mu bolo odporučené, ako komunikovať tak, aby sa nevystavil nejakému problému, ktorý sa týka jeho práce, ochrany utajovaných skutočností a tak ďalej. A o tom chce verejnosť informovať v najbližších dňoch,“ dodal Pellegrini.

Podľa premiérových slov by mohol Glváč svoje stanovisko predniesť ešte tento týždeň. „Nerád by som bol jeho hovorca a poplietol informácie, ktoré chce podať, aby som ich nedezinterpre­toval,“ doplnil Pellegrini, pričom nespresnil, na ktorú organizáciu sa mal Glváč obrátiť. Špekuluje sa o Vojenskom spravodajstve či SIS. Ani jedna z týchto inštitúcií takúto verziu nepotvrdila ani nevyvrátila.

VIDEO: Je to čistý hon na čarodejnice, hovorí Kaliňák o výhradách ku Glváčovi

V centrále Smeru sa napoludnie stretlo niekoľko predstaviteľov vedenia strany na pracovnom obede. Neoficiálne informácie hovorili o tom, že jednou z tém bol aj Glváč. Podpredseda strany Robert Kaliňák to poprel. „Toto je čistý hon na čarodejnice, každý má nejakú komunikáciu,“ komentoval kauzu Kaliňák s dôvetkom, že zverejňovanie niekoho súkromnej komunikácie je protiústavné.

Predsedu vládu vynášanie informácií zo spisu vôbec neteší. „Nemôžem vyjadriť spokojnosť, že zo spisu v tomto štáte vychádzajú informácie von, že sa tu vražda vyšetruje pomaly verejne na ulici, a nie tam, kde sa má, kde sa bojím ako predseda vlády, či nemôže byť takýmto spôsobom marené vyšetrovanie, keď niekto účelovo vyťahuje a zverejňuje kadejaké veci zo spisu,“ neskrýval Pellegrini rozčarovanie. Podľa jeho slov už v takejto záplave informácií nikto nemôže vedieť, čo je pravda a čo podvrh. Polícii a prokuratúre odkázal, aby zabezpečili, aby sa takéto veci viac nediali. „Toto je niečo nenormálne, čo sa deje,“ uzavrel predseda vlády.

VIDEO: Okolnosti pri vyšetrovaní vraždy novinára pripomínajú diktatúru, hovorí Hrnko

Podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného by sa k únikom mala vyjadriť predovšetkým prokuratúra a dozorujúci prokurátor. Objasňovanie dvojnásobnej vraždy má pod palcom Úrad špeciálnej prokuratúry. „A malo by sa to samozrejme vyšetrovať. Objavujú sa aj veci, ktoré nesúvisia priamo s týmto trestným činom, a tie by mali byť podľa mňa oddelené. Teda by mali byť v inom režime. Tam vidím zodpovednosť aj šéfa vyšetrovacieho tímu. Bez jeho súhlasu by sa nič také nemohlo dostať von – teda to, čo priamo nesúvisí s vraždou,“ myslí si Žitný.

„Únik informácií z vyšetrovacieho spisu v predmetnej trestnej veci je predmetom samostatného trestného konania realizovaného príslušnými vyšetrovacími zložkami. Ďalšie podrobnosti v súčasnosti uvádzať nebudeme," uviedla minulý týždeň pre Pravdu hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO), ktorý je zároveň predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, oznámil, že na najbližšom zasadaní výboru bude iniciovať, aby riaditeľ Vojenského spravodajstva informoval, či vie niečo o údajnej Glváčovej spolupráci s touto inštitúciou v prípade komunikácie s Alenou Zs. OĽaNO tiež žiada, aby sa Glváč až do vysvetlenia kauzy nezúčastňoval na zasadaní tohto výboru, ktorého je členom.

Kontakt s Alenou Zs. už niektorí politici priznali. Kontaktovala napríklad šéfa Sme rodina Borisa Kollára či predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (SaS). Pred rokmi si mala písať aj s bývalým politikom Danielom Lipšicom, ktorý v súčasnosti zastupuje Kuciakovu rodinu. Lipšic označil komunikáciu za podvrh. V zozname Aleniných internetových známych sa spomína aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý kontakt s ňou poprel. S Alenou Zs. si písal aj bývalý námestník generálneho prokurátora René Vanek, ktorý pre to prišiel minulý týždeň o funkciu. Alena písala aj vydavateľovi Denníka N Lukášovi Filovi, zaujímala sa o jeho hudobnú skupinu.