Mariana Kočnera na pohreb jeho otca z kolúznej väzby nepustia

„Zákon o výkone väzby nepozná inštitút umožnenia opustenia ústavu obvinenému za účelom jeho účasti na pohrebe, a to bez ohľadu na dôvody väzby. Zároveň za takýmto účelom nemá zbor zákonné oprávnenie ani na vykonanie eskorty obvineného,“ objasnil v stredu pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Zároveň viaceré justičné zdroje v stredu TASR potvrdili, že by bolo nemožné zabezpečovať bezpečnosť a dohľad nad obvineným Marianom Kočnerom na pohrebe za asistencie viacerých bezpečnostných zložiek. Okrem toho, v podobných situáciách nebolo umožnené ani iným obvineným, aby sa zúčastnili pohrebu svojho blízkeho. „Za 40 rokov praxe som sa nestretol s niečím takým, že by pustili obvineného na krátky čas na pohreb svojho blízkeho. To by museli pominúť dôvody väzby,“ povedal v stredu trestný obhajca, ktorý si nepraje byť menovaný.

Marianovi Kočnerovi väzbu sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sprísnil, za mrežami zostane až do 28. apríla 2019. Vyjadrenie prokurátorky a zástupcu Mariana Kočnera si pozrite vo videu TV Pravda.

Podnikateľov otec Ivan K. zomrel vo veku 82 rokov v pondelok (20.1.) v nemocnici v Ružomberku. Rodina sa s ním rozlúči na miestnom cintoríne v stredu 13. h. Podnikateľa však na pohreb podľa kompetentných nepustia. Na prípad upozornili bulvárne médiá.

Polícia vedie trestné stíhanie v prípade zaistených lístočkov, takzvaných motákov, ktoré mal z väzenia posielať viacerým osobám podnikateľ Marian Kočner. Informovala o tom v piatok (18.1.) vo svojom spravodajstve TV Markíza. „V predmetnej veci vedie vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti,“ povedal pre televíziu hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Policajti NAKA lístočky zaistili v novembri minulého roka a kópie odstúpili dozorovému prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry. (ÚŠP).

Marian K. sa v minulom roku snažil dva razy neúspešne dostať z väzby na slobodu. Dva razy mu to však Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zamietol a rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil následne aj Najvyšší súd SR (NS SR). Naopak, na návrh dozorového prokurátora ÚŠP Marianovi Kočnerovi koncom minulého roka sprísnili väzbu. Podnikateľ bol v ústavoch v Bratislave, Leopoldove a Banskej Bystrici a momentálne je opäť v Leopoldove. Ako svedok má najnovšie vypovedať v prípade prípravy vraždy prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

Vyjadrenie samotného námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho si pozrite na videu TV Pravda.