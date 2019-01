VIDEO: Vydymený Ružomberok. Ľudia idú protestovať

VIDEO: Fabrika v Ružomberku dymí na celé mesto.

Ružomberčanov niekoľko dní trápi dym v meste. Ten miestami aj štípe. Situácia zašla až tak ďaleko, že dnes sa má konať o 16.00 pred budovou fabriky Mondi v Ružomberku protestné zhromaždenie. Boris z Ružomberka pre Pravdu povedal, že to trvá niekoľko dní. „Je to neznesiteľné,“ opisuje. Aktuálne je v meste tiež dym, aj keď neštípe tak ako po iné dni, dodáva.

Fabrika dala cez týždeň stanovisko. Priznala problém zatiaľ len pre pondelok 21. januára. „Približne o ôsmej hodine ráno, došlo k výpadku systému spaľovania zapáchajúcich látok v Mondi SCP. Na krátky čas, kým boli plyny presmerované do záložného zdroja, prechádzali tieto plyny cez uhlíkové filtre do ovzdušia a spôsobili nepríjemnosti voči verejnosti. Aktuálny inverzný stav počasia spôsobil, že obťažujúci zápach zotrval v kotline po dlhý čas. Z našej výroby neunikli do ovzdušia žiadne nebezpečné látky, ale uvedomujeme si nepríjemnosť situácie a obyvateľom mesta a okolitých obcí sa týmto chceme ospravedlniť. Pracujeme na nápravných opatreniach,” informovala o udalosti spoločnosť Mondi SCP prostredníctvom hovorcu Ľubomíra Čecha.

Podľa ľudí v meste je však situácia neznesiteľná už niekoľko dní a nejde len o pondelok. Denník Pravda oslovil k tomu Mondi a čaká na odpovede.

Aktivisti združení v Občianskom združení Ochrana ovzdušia dolný Liptov podali v súvislosti s incidentom podnet na prešetrenie i žiadosť o informácie.