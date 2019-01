RVR udelila vysielateľovi TV Joj pokutu takmer 40 000 eur

Sankciu vo výške 25 000 eur dostal vysielateľ Mac TV pre porušenie pravidla, že vysielací čas vyhradený reklamným šotom v rámci jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 12 minút. Na programovej službe Joj Plus 15. júla 2018 od 21.00 do 21.59 h (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd) a od 22.00 do 22.59 h (v celkovom časovom rozsahu 14 minút a deväť sekúnd), na programovej službe Joj 17. júla 2018 od 21.00 do 21.59 h (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd) a 16. augusta 2018 od 20.00 do 20.59 h (v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd) odvysielal podľa RVR reklamné bloky a komunikáty propagujúce súťaž Bohaté leto, čím prekročil čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom.

Pokutu 8 000 eur dostala spoločnosť Mac TV preto, že 8. septembra 2018 v čase o 20.12 h odvysielala program Mafstory, ktorý nesprávne označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, hoci program svojím obsahom naplnil hodnotiace kritérium podľa vyhlášky ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Sankciu 6 638 eur dostal vysielateľ Mac TV v súvislosti s tým, že 30. mája 2018 o 19.30 h odvysielal program Noviny TV Joj (príspevok Na koho sa usmeje šťastie), v rámci ktorého odvysielal informácie o hre Eurojackpot spoločnosti Tipos, národná lotériová spoločnosť. Porušil tak zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Spoločnosť Mac TV bola zároveň upozornená na porušenie zákona, konkrétne na porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. K porušeniu malo dôjsť 16. júla 2018 odvysielaním programu Noviny TV Joj (príspevok Ordinujú všeobecní lekári dlhšie?).

RVR udelila sankciu 1 659 eur vysielateľovi Púchovská kultúra za porušenie, ku ktorému došlo tým, že 6. augusta, 8. augusta a 10. augusta 2018 vysielal programovú službu PuTV bez udelenej licencie.