Autobusári už o štrajku nehovoria

Problematickú situáciu priblížila hlavná kolektívna vyjednávačka, podpredsedníčka odborového zväzu KOVO Monika Benedeková. „Naše prvotné požiadavky a to, čo ponúkala strana zamestnávateľov, bolo od seba veľmi výrazne vzdialené,“ povedala. Vychádzali vraj z určitých makroekonomických parametrov, ale najmä z očakávaní zamestnancov, predovšetkým vodičov. Podľa toho, aj po dohode s nimi, nastavovali nároky. „Ochota z opačnej strany po prvých dvoch kolách nebola taká, ako sme si predstavovali. Reálne to vyzeralo tak, že sa dostaneme do patovej situácie a budeme musieť využívať iné kroky,“ naznačila hrozbu štrajku.

Nakoniec došlo k posunu a na stole je nový návrh, o ktorom sa začína diskutovať. Pôvodne podľa nej žiadali nárast priemernej mzdy oproti minulému roku o 10,9 percenta. V súčasnosti majú požiadavku na 6,5-percentný nárast. „Zamestnávatelia teraz predložili ponuku, ktorá sa k tomu značne približuje. Predtým sa pohybovali okolo 3,8 percenta, od čoho tiež upustili,“ hovorí Benedeková. „Ak by sme postupovali podľa aktuálneho návrhu, nie je to zlá dohoda. Svitá nádej, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa by sa mohla uzatvoriť,“ myslí si hlavná vyjednávačka.

Prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský tvrdí, že odvetvie autobusovej dopravy pravidelne dvíha mzdy nad infláciu. „Keďže sme napojení na verejné rozpočty fungujúce vcelku dobre, boli sme schopní prekonať aj niektoré krízové roky. To by sme radi zachovali aj do budúcnosti,“ povedal. Na to, že inflácia bola niekoľko rokov po sebe blízko k nule, prísť s desiatimi percentami bolo podľa neho pomerne agresívne, naznačil k pôvodnému návrhu odborárov. Rast skutočnej mzdy by podľa neho mali odrážať podmienky vo firme, v samospráve alebo vo verejných rozpočtoch, ktoré autobusovú dopravu platia. „Vlani sa v odvetví autobusovej dopravy dvíhali mzdy o päť a viac percent bez toho, aby existovala kolektívna zmluva. Keď si to napočítame, bavíme sa minimálne o desiatich percentách nárastu miezd za dva roky, čo je slovenský nadpriemer,“ dodal Sádovský.

Dočkajú sa autobusári kolektívnej zmluvy?

Benedeková pripomenula, že v rámci priemernej mzdy evidujú, práve pre absentovanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, veľké regionálne rozdiely. Najviac zarábajú vodiči v Bratislavskom kraji, v Trenčíne a Žiline. Najhoršie sú na tom na východe a juhu Slovenska. „V podnikoch, ktoré boli najslabšie, sme sa snažili mzdovú úroveň navyšovať tak, aby sa tie rozdiely čo najviac zmenšovali,“ tvrdí. V tomto smere boli podľa nej úspešní. Prispela k tomu celková situácia na trhu, rast inflácie aj nedostatok vodičov. „Po dnešku sa nám obnovila nádej, že autobusári sa dočkajú svojej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Preto je predčasné momentálne hovoriť o štrajku,“ uzavrela.

Róbert Molnár, člen vyjednávacieho tímu za SAD Lučenec, povedal, že u nich bola vlani priemerná hrubá mzda na úrovni 870 eur. „To nie je za osem hodín pracovnej doby. Vodiči sú v práci často aj vyše 220 hodín a v tomto kontexte vychádza priemerná mzda trošku inak. Z každej strany počúvame, ako sa našej ekonomike darí, ale naši zamestnanci to necítia,“ posťažoval sa. Vodiči sú vraj frustrovaní, no sú radi, že sa dokázali vrátiť k rokovaciemu stolu. „Našou alfou a omegou je kolektívna zmluva, pretože inak sa vyjednať mzdy nedajú,“ dodal.