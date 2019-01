Výbor druhý deň vypočúva kandidátov na ústavných sudcov

Jánošíková nemá problém s adopciou detí pármi rovnakého pohlavia

Výbor dnes ako prvú vypočúval Martinu Jánošíkovú, ktorá nemá problém s otázkou registrovaných partnerstiev a do určitej miery ani s adopciou detí pármi rovnakého pohlavia. K výchove detí týmito pármi podľa jej slov aj tak dochádza. Povedala to pri štvrtkovom vypočúvaní v parlamentnom ústavnoprávnom výbore.

Kandidátka na post ústavného sudcu Martina Jánošíková počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom. Autor: TASR, Pavel Neubauer

Jánošíková tiež uviedla, že dokáže odolávať tlakom. Na otázku o potrebe zmien na Ústavnom súde (ÚS) SR odpovedala, že by napríklad bolo dobré zrýchliť zverejňovanie rozhodnutí ÚS. Jánošíková si zároveň nemyslí, že by mala byť vyvodzovaná individuálna zodpovednosť za rozhodovanie ústavných sudcov. Kandidátka si vie predstaviť aj istý legitímny zásah do práva na slobodu prejavu. Je podľa nej totiž na mieste, aby štát riešil šírenie nepravdivých informácií.

Poslanci sa jej pýtali aj na harmonizáciu práva v Európskej únii. Kandidátka zdôraznila, že na harmonizácii sa podieľajú členské štáty Únie a nediktuje ju Brusel. Podľa jej slov ešte bude pokračovať. „Nemyslím si, že harmonizácia dosiahla najvyšší stupeň. Dlhodobo sú snahy o harmonizáciu v oblasti občianskeho a trestného práva. Myslím si, že táto harmonizácia bude pokračovať za nášho aktívneho prispenia k tejto otázke,“ doplnila.

Kresák protikandidátov hodnotiť nebude

Hovoriť o sebe budú postupne Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, riaditeľka Centra právnej pomoci Eva Kováčechová, poslanec NR SR Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Edita Pfundtner.

Kresák je aj členom ústavnoprávneho výboru, na jeho aktuálnom rokovaní sa však nezúčastňuje vzhľadom na svoju kandidatúru. Nechce hodnotiť svojich protikandidátov.

Híring sa začal v stredu, kedy poslanci vypočuli prvých 12 kandidátov. Plán bol 13, ale kandidátka Eva Fulcová neprišla pre zdravotné problémy, predstavila sa listom. Zo 40 uchádzačov je úlohou poslancov zvoliť 18 kandidátov na sudcovský post. Prezident SR Andrej Kiska z nich následne vymenuje deväť sudcov.

Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.

V stredu pred výborom vystúpil aj expremiér Robert Fico. Uviedol, že by rád zvýraznil politický charakter aktuálneho diania. „Pokúšame sa vytvoriť obraz, že tvorba ústavného súdu nemá nič s politikou. Klameme samých seba,“ povedal Fico. Dodal, že tento politický akt je taký silný, že v zahraničí vznikla tradícia, že súčasťou ÚS sú aj bývalí politici. „Nerobme obraz, že ak na Slovensku zvýrazňujeme politický charakter tvorby ÚS, robíme niečo zlé,“ povedal Fico.

Šéf Smeru sa pri svojej obhajobe venoval aj prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Viac v Článku VIDEO: Je to o politike, vyhlásil Fico pred ústavnoprávnym výborom TV Pravda: Voľba ústavných sudcov je politické rozhodnutie, uviedol včera Fico

Zoznam kandidátov na sudcov Ústavného súdu Meno pôsobnosť navrhovateľ Ján Drgonec bývalý ústavný sudca, člen Súdnej rady, advokát a poslanec Ústav štátu a práva SAV, prezident Notárskej komory SR Ladislav Duditš Krajský súd Košice a národný zástupca v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ad hoc sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach a Slovenská komora exekútorov, prezident Notárskej komory SR Anton Dulak Fakulta práva Paneurópskej univerzity prezident Notárskej komory SR Libor Duľa Najvyšší súd predsedníčka Najvyššieho súdu, dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, predseda Slovenskej advokátskej komory Michal Ďuriš Právnická fakulta UK v Bratislave dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, predseda Slovenskej advokátskej komory Ivan Fiačan revízna komisia Slovenskej advokátskej komory dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, predseda Slovenskej advokátskej komory Robert Fico poslanec NR SR Martin Glváč, poslanec NR SR Dagmar Fillová Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Právnická fakulta UK v Bratislave Eva Fulcová Krajský súd Bratislava prezident Notárskej komory SR Boris Gerbery predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej komisie exekútorov Slovenská komora exekútorov Radovan Hrádek advokát Rastislav Schlosár, poslanec ĽS NS Monika Jankovská štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti predsedníčka Súdnej rady SR Martin Javorček advokát dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Martina Jánošíková Ústav medzinárodného práva Univerzity P. J. Šafárika Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach Kajetán Kičura Okresný súd Čadca Ján Podmanický, poslanec NR SR Karol Kovács notár prezident Notárskej komory SR Eva Kováčechová Centrum právnej pomoci verejná ochrankyňa práv Peter Kresák ústavný právnik a poslanec parlamentu za Most-Híd podpredseda NR SR Béla Bugár, Právnická fakulta UK v Bratislave a Ústav štátu a práva SAV, verejná ochrankyňa práv Štefan Kseňák Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predseda Slovenskej advokátskej komory Lucia Kurilovská rektorka Akadémie Policajného zboru dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Miloš Maďar Právnická fakulta UMB dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Pavol Malich advokát Právnická fakulta UK v Bratislave, predseda Slovenskej advokátskej komory, predsedníčka Súdnej rady SR Michal Matulník advokát Paneurópska vysoká škola v Bratislave Peter Melicher Najvyšší súd predsedníčka Súdnej rady SR Soňa Mesiarkinová Najvyšší súd Právnická fakulta UK v Bratislave, prezident Notárskej komory SR, predseda Slovenskej advokátskej komory Peter Molnár bývalý prezident Slovenskej komory exekútorov Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach a Slovenská komora exekútorov Edita Pfundtner štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Zuzana Pitoňáková advokát Eduard Adamčík, poslanec, člen klubu Most-Híd Radoslav Procházka advokát a bývalý poslanec Marek Maďarič, nezaradený poslanec, predseda Slovenskej advokátskej komory Marián Sluk Najvyšší súd Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach Juraj Sopoliga Krajský súd Košice generálny prokurátor SR Peter Straka Krajský súd v Prešove Právnická fakulta TU v Trnave Ľuboš Szigeti predseda Okresného súdu Galanta, bývalý člen Súdnej rady Slovenská komora exekútorov Ján Šikuta Najvyšší súd a bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach a Právnická fakulta UK v Bratislave, verejná ochrankyňa práv Robert Šorl predseda Okresného súdu Prievidza členovia Súdnej rady a Právnická fakulta TU v Trnave, predseda Slovenskej advokátskej komory Ján Štiavnický kancelária Ústavného súdu Právnická fakulta TU v Trnave, verejná ochrankyňa práv Daniela Švecová predsedníčka Najvyššieho súdu Právnická fakulta UK v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici a Právnická fakulta TU v Trnave, prezident Notárskej komory SR, predseda Slovenskej advokátskej komory, predsedníčka Súdnej rady SR Marek Tomašovič Generálna prokuratúra Právnická fakulta UK v Bratislave a Slovenská komora exekútorov Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu predsedníčka Najvyššieho súdu, predseda Slovenskej advokátskej komory Martin Vernarský Fakulta verejnej správy košickej univerzity P. J. Šafárika Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach a predsedníčka Ústavného súdu

TV Pravda: Kiska pri kandidátoch na ústavných sudcov preferuje odbornosť a morálku