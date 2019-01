Kollár: Je jasné, že Fico má plán

V týchto dňoch pokračuje vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov. Pozornosť sa sústredila najmä na trojnásobného premiéra Roberta Fica. Ako povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, ani on do poslednej chvíle nevedel, či Fico nezloží kandidatúru. „Osobne ma prekvapilo, keď prišiel a nechal sa grilovať. Je to starý harcovník, líška mazaná. Je jasné, že Fico má plán,“ povedal Kollár.

Ďalej dodal, že síce nerád, ale musí s predsedom Smeru súhlasiť, že voľba ústavných sudcov je politickým aktom. „Pomenoval veci tak, ako sú. Nehrajme sa na prílišnú apolitickosť, pretože ústavných sudcov volia politici,“ mieni Kollár.

Podľa jeho slov sa na parlamentných chodbách šušká, že prezident Andrej Kiska a koalícia už boli dohodnutí na nejakom kľúči, ktorého súčasťou bol aj Robert Fico. To podľa Kollára padlo a teda reálne hrozí chaos. „Uvidíte, čo nastane, keď začneme voliť,“ dodal.

Na politickej scéne rezonuje aj téma komunikácie Aleny Zs. obvinenej z objednávky vraždy novinára a jeho snúbenice s viacerými politikmi. Nepredstavuje to následne bezpečnostnú hrozbu a možné úniky informácií? „Ja som poznal Steinhübela, vyrastal som s ním,“ povedal Kollár s tým, že niektoré kontakty z minulosti sa nedajú ovplyvniť. Dodal tiež, že denne dostáva aj 700 správ a na väčšinu aj odpovie. Takto sa k nemu mala dostať aj Alena Zs. O tom, kto to je sa vraj dozvedel až v septembri. „Vtedy som prišiel a priznal, že keď som pred desiatimi rokmi nebol v politike a bol súkromná osoba, písal som si s touto osobou,“ povedal Kollár s tým, že si s ňou po „tom hroznom čine“ už roky nepísal. Dodal, že nemal žiadne indície o tom, kým vlastne je a čo tým sledovala.

Medzi menami, s ktorými mala Alena Zs. komunikovať, sa okrem Kollára objavili aj Martin Glváč, Daniel Lipšic či Juraj Droba. Najväčšia pozornosť sa sústredila na Glváča. Podľa Kollára však nemohol vedieť, s kým si píše. „Mäsiar môže a politik nie? Je to iný chlap?“ opýtal sa napokon Kollár.

V diskusii otvorili aj tému blížiacich sa prezidentských volieb. Kollár odmieta výzvy na spájanie sa a odstupovanie kandidátov v prospech iných. „Prezidenta si majú voliť ľudia, nie politici,“ dodal jednoznačne k téme. Podľa jeho slov má prezident možnosť ako byť prospešný ľuďom a nie len si „potriasať rukou pod zástavami“.

A ako hodnotí pôsobenie Andreja Kisku? „Tri roky sme o ňom nepočuli, bola to nejaká selanka, vládol Fico, mali dobré vzťahy a nebol žiaden problém. Zrazu keď na neho niekto začal útočiť, prišiel s tým, že tu máme mafiánsky štát. Zrazu vybral fangľu a ideme do boja proti Ficovi,“ uzavrel Kollár.