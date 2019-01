VIDEO: Ďalšia policajná naháňačka v Bratislave. Vodič unikal v protismere

VIDEO: Pozrite si ako vodič pred políciou hľadal únik v protismere. Nepomohla mu ani odbočka na šmikľavú vedľajšiu cestu, na ktorej skončil v jarku.

Polícia zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom sa vodič pokúsil uniknúť hliadke. Udalosť popísala polícia na sociálnej sieti nasledovne. „Policajti hliadky Obvodného oddelenia PZ Trnávka spozorovali vodiča Volkswagen Passat, ktorý prešiel križovatkou ulíc Galvaniho a Ivanská cesta napriek signálu svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom STOJ. Z dôvodu porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke sa policajti rozhodli vodiča predpísaným spôsobom, za použitia výstražného zvukového a svetelného znamenia, zastaviť a podrobiť kontrole.“

„Vodič však na výzvu policajtov s vozidlom nezastavil a vysokou rýchlosťou začal unikať po ulici Ivanská cesta smerom na letisko. Počas svojej jazdy viackrát prešiel s vozidlom do protismeru ako aj nerešpektoval dopravné značenie. Policajti po celý čas prenasledovania vozidla s rumunskými poznávacími značkami vyzývali vodiča k zastaveniu. Vodič aj napriek tomu výzvy policajtov nerešpektoval, odbočil na diaľnicu D1 a bezohľadnou jazdou ohrozoval život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.“

„Z uvedeného dôvodu na Rybničnej ulici jeden z policajtov použil 2 varovné výstrely do vzduchu zo služobnej zbrane, ktorým predchádzala opakovaná márna výzva na zastavenie, dávaná ústnym pokynom cez megafón. Vodič aj napriek tomu pokračoval v jazde a prešiel s vozidlom na poľnú cestu vedúcu popri Púchovskej ulici v smere do Pezinka. Tu vodič nezvládol vedenie a zišiel s vozidlom do priekopy, ktorá sa nachádzala vedľa poľnej cesty. Muž nafúkal 0,83 promile.“

VIDEO: Len nedávno sa udial ďalší prípad, kedy vodič v Bratislave polícii unikal rýchlosťou 150 km/h. Tento týždeň v pondelok ho súd odsúdil v superrýchlom konaní na dva roky. Previnilec sa odvolal.