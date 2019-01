Mrazy a sneženie sa ešte odísť nechystajú

Po intenzívnom snežení, ktoré spôsobilo na severe Slovenska kalamitu, sa situácia trochu upokojila. Naplno sa prejavili mrazy: v noci z utorka na stredu, 23. januára, klesla teplota v Oravskej Lesnej až na 26 stupňov pod nulou. Podstatne teplejšie bolo vtedy na bratislavskom letisku, kde namerali mínus 7,2. Rozdiel medzi týmito oblasťami bol teda takmer 20 stupňov.

V najteplejších oblastiach sa vyskytnú zrážky zmiešané alebo dážď. V takomto prípade sa môže tvoriť poľadovica. klimatológ Pavol Faško

„V porovnaní s minulým rokom však stále nebola prekonaná hodnota nameraná na Lomnickom štíte. Vtedy tam 25. februára klesla teplota vzduchu na mínus 27,2 stupňov,“ hovorí klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ). Pripomína ale, že na miestach, bežne obývaných ľuďmi namerali vlani najmenej 1. marca v Červenom Kláštore, a to 25,6 stupňa pod nulou. „Takže aktuálna vlna mrazov je v tomto zmysle trošku silnejšia,“ vysvetlil klimatológ. Slovenský rekord, ktorý zaznamenali 11. februára 1929, drží obec Vígľaš, kde v lokalite Pstruša namerali neuveriteľných –41 stupňov.

Ľuďom na Orave síce v tomto roku od zimy „prašťali kosti“, no o arktickom dni sa zatiaľ hovoriť nedá. Kritériom na to je, aby teplota vzduchu zostala celý deň na úrovni desiatich stupňov pod nulou a nižšie. Doteraz sa tak nestalo, najmenej tam cez deň namerali –8,6. Mrazy by sa v nasledujúcich dňoch mali udržať, ale už nie s takou silou. Prudké oteplenie podľa Faška do konca januára nenastane. Na juhozápade Slovenska môže síce teplota cez deň dosiahnuť až päť stupňov nad nulou, ale na severe sa udrží v miernych mínusových hodnotách.

Typicky januárová zima nepoľavuje ani v posledný víkend mesiaca. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Vzhľadom na to, že v mnohých oblastiach je veľmi veľa snehu, ktorý má aj veľký obsah vody, je to pozitívne. Nedôjde tak k jeho náhlemu topeniu,“ podotkol Faško. Vzápätí upozornil, že hrozia ľadové povodne. „Ak má rieka prudší tok, ľady sa môžu lámať a voda ich začne unášať. Takto môžu na niektorých úsekoch korýt vznikať bariéry, ktoré zabránia plynulému odtoku vody,“ objasnil. Najohrozenejší je okres Liptovský Mikuláš, pre ktorý vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa. Výstraha platí do 12. hodiny v nedeľu.

V najbližších dňoch avizuje Faško oblačnejšie počasie, na mnohých miestach so snežením. „V najteplejších oblastiach sa vyskytnú zrážky zmiešané alebo dážď. V takomto prípade sa môže tvoriť poľadovica,“ pripomína. Klimatológ odhaduje, že do desať centimetrov snehu pribudne vo vyšších nadmorských výškach a v severnej časti Slovenska. Nevylučuje, že snehové zrážky budú prichádzať aj od juhu. „V Lučenci napríklad zo štvrtka na piatok napadlo päť centimetrov novej pokrývky, a stále to nemusí byť koniec,“ povedal.

Najviac snehu namerali na Lomnickom štíte, kde jeho výška dosahuje 214 centimetrov. Chopok má 170, Oravská Lesná 100, Štrbské Pleso 79, Medzilaborce 59, Liesek 44, Lom nad Rimavicou 30 a Telgárt 29 centimetrov. Sneh nechýba ani v mestách, pričom Prešov má 18 centimetrov, Banská Bystrica 17, Stropkov 16, Banská Štiavnica, Bardejov a Kamenica nad Cirochou majú po 15 centimetrov. Symbolická vrstva, dva centimetre, je aj v Hurbanove, v najteplejšej oblasti Podunajskej nížiny.

Ako bude Sobota 26. januára – Na viacerých miestach sneženie. Na juhozápade dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele snehové jazyky. V noci –4 až –11 oC, cez deň –2 až 3 oC, na horách –6 oC.

– Na viacerých miestach sneženie. Na juhozápade dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele snehové jazyky. V noci –4 až –11 oC, cez deň –2 až 3 oC, na horách –6 oC. Nedeľa 27. januára – V noci na väčšine územia sneženie, miestami dážď a mrholenie. Ojedinele poľadovica, snehové jazyky aj hmla. V noci –3 až –8 oC, cez deň –3 až 2 oC.

– V noci na väčšine územia sneženie, miestami dážď a mrholenie. Ojedinele poľadovica, snehové jazyky aj hmla. V noci –3 až –8 oC, cez deň –3 až 2 oC. Pondelok 28. januára – Na väčšine územia sneženie, v nižších polohách dážď. Ojedinele poľadovica alebo snehové jazyky. V noci 0 až –5 oC, cez deň –1 až +4 oC.

– Na väčšine územia sneženie, v nižších polohách dážď. Ojedinele poľadovica alebo snehové jazyky. V noci 0 až –5 oC, cez deň –1 až +4 oC. Utorok 29. januára – Snehové prehánky, v nižších polohách dážď. Ojedinele poľadovica. V noci 0 až –5 stupňov, cez deň 1 až 6, na Orave a pod Tatrami –1 stupeň.

– Snehové prehánky, v nižších polohách dážď. Ojedinele poľadovica. V noci 0 až –5 stupňov, cez deň 1 až 6, na Orave a pod Tatrami –1 stupeň. Streda 30. januára – Malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a hmla. V noci –2 až –8 oC, v údoliach stredného Slovenska –9 až –15 oC, cez deň –3 až +2 oC. ZDROJ: SHMÚ

TV Pravda: Zmena počasia má za príčinu zhoršenie kvality ovzdušia v niektorých regiónoch Slovenska. Ružomberčanov niekoľko dní trápi dym v meste. Ten miestami aj štípe.