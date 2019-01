Saková sa bude pýtať Gašpara na údajnú lustráciu

„Stretnutie sa uskutoční v dohľadnej dobe, keďže ministerka sa momentálne nachádza mimo Slovenskej republiky,“ spresnil hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov. Dodal, že po návrate oznámi Saková svoje stanovisko. Či Gašparovi zostane stolička poradcu, je zatiaľ otázne.

Gašpar informácie o pokyne na preverenie novinára pre portál tvnoviny.sk poprel. „Takýto príkaz som nikdy nevydal. Nemám o týchto tvrdeniach z vyšetrovania žiadne informácie, preto sa nedokážem k veci bližšie vyjadriť,“ povedal Gašpar. „Neudivuje ma však, že opätovne vykonávajú vyšetrovanie liberálne médiá na základe nezákonným spôsobom získaných informácií od orgánov činných v trestnom konaní, ktoré prípad vyšetrujú,“ skonštatoval bývalý policajný šéf.

Na jeseň v roku 2017 mal lustrovať Kuciaka v policajnej databáze jeden z vysokopostavených zástupcov Policajného zboru. Poveriť ho mal tým vtedajší policajný prezident Gašpar. Malo sa tak stať krátko po tom, čo Kuciak podal trestné oznámenie na podnikateľa Mariana Kočnera pre nebezpečné vyhrážanie. To polícia odmietla. Novinára so snúbenicou Martinou Kušnírovou našli vo februári minulého roka zavraždených v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači.

Prípad dvojnásobnej úkladnej vraždy spadá pod Úrad špeciálnej prokuratúry. Denník Pravda sa úradu opýtal na údajnú lustráciu. Jeho hovorkyňa Jana Tökölyová informácie neposkytla. „Aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ odôvodnila hovorkyňa.

Údajne pre príkaz na prelustrovanie novinára prišiel Gašpar o funkciu poradcu českého ministra vnútra Jana Hamáčka, ktorým bol od minulého roka. Český rezort to poprel, spoluprácu s ním ukončil skôr, ako prenikli správy o možnom preverovaní. „Od Tibora Gašpara boli požadované odborné stanoviská k ďalšiemu rozvoju polície. Toto zadanie splnil, preto sa jeho spolupráca s ministerstvom skončila ku koncu minulého roka, na konci decembra,“ vysvetlila pre Pravdu Hana Malá z tlačového oddelenia českého ministerstva vnútra.

Žitný: O lustrovaní musí byť záznam

Bezpečnostný analytik Milan Žitný zdôraznil, že ak lustrovanie novinára vykonal vysoký predstaviteľ Policajného zboru na niekoho príkaz, musí o tom byť písomný záznam. V opačnom prípade je to tvrdenie proti tvrdeniu. „Ak nie je písomný záznam o pokyne, tak má problém ten, čo toto lustrovanie spravil. Ak existuje písomný záznam, tak situáciu musí vysvetliť Gašpar,“ zhrnul analytik.

Policajná databáza, čo je profesionálny informačný systém, podľa Žitného nie je prístupná každému policajtovi v rovnakej miere. „Prístupová karta vás oprávňuje vstúpiť do systému na určitej úrovni, ale keď ste na nižšej pozícii, tak vás to automaticky zastaví a niektoré informácie sú tak pre vás nedostupné,“ objasnil Žitný. Koľko ľudí má do systému prístup na najvyššej úrovni, to sa dá povedať ťažko.

Po každom vstupe do databázy zanecháva užívateľ za sebou elektronickú stopu. „V systéme zostáva záznam, kto tam vstúpil, kedy tam vstúpil a kedy odtiaľ vystúpil. Čiže je spätne možné odkontrolovať každý jeden vstup a porovnať s príslušnými protokolmi,“ doložil analytik. Oprávnený policajt sa z databázy dozvie osobné údaje aj rodinné pomery jednotlivca. „Zistiť sa dá, kto sú vaši rodičia, súrodenci, manžel – aj ten bývalý,“ vymenoval Žitný. Databáza tiež obsahuje informácie o dopravných či iných priestupkoch, o trvalom či prechodnom bydlisku či o držbe zbrane. „Zistiť sa dá, kedy ste žiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, aký občiansky teraz máte, jeho číslo aj aký ste mali v minulosti. Teda všetky dôležité identifikačné znaky, ktoré sa týkajú osoby, ktorá sa trvale pohybuje na území Slovenska alebo sa tu narodila,“ uzavrel analytik.

Odstúpenia Gašpara z postu policajného prezidenta sa po vražde novinára a jeho snúbenice dožadovali ľudia na demonštráciách. Gašpar demisiu podal po rekonštrukcii vlády v polovici apríla 2018, krátko nato, ako z postu ministra vnútra odišiel Tomáš Drucker (nom. Smeru). Pôsobenie na čele polície ukončil Gašpar v máji. Stal sa poradcom ministerky vnútra Sakovej v oblasti legislatívy a sociálne vylúčených komunít.