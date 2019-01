Pre viacero regiónov vydal SHMÚ výstrahu pred snežením a vetrom

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre celý Banskobystrický kraj. Rovnako platí aj pre okresy Prievidza, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice, a to do pondelka (28. 1.) do 18.00 h.

Zároveň SHMÚ upozorňuje aj na silný vietor na horách. Výstrahu prvého stupňa vydal pre lokality Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Platí do pondelka rána do 3.00 h.

Okrem toho do nedele do 12.00 h platí aj výstraha pred poľadovicou pre regióny Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.