VIDEO: Vyššie pokuty aj možnosť zadržať auto

Zmeny obsahuje novela cestného zákona (zákon o cestnej premávke), ktorá je momentálne v pripomienkovaní. Ak prejde vládou a parlamentom, platiť by mala od júla tohto roka. „Chceme neustále znižovať počet mŕtvych na cestách,“ ozrejmila šéfka rezortu Denisa Saková (Smer) príklon k represívnym opatreniam.

Vo verejnosti sa už dlhšie vedie diskusia o zabavení auta väčšinou v súvislosti s opakovaným prekročením rýchlosti alebo alkoholom. Ministerstvo do zákona takúto možnosť zavádza, ale iba vtedy, ak má majiteľ auta neuhradené pokuty z minulosti, nezaplatil mýto alebo diaľničnú známku. Rezort si od tohto sľubuje lepšiu vymožiteľnosť sankcií, a to nielen od slovenských motoristov.

VIDEO: Medzi najčastejšie príčiny dopravných kolízií patrí nedovolená rýchlosť, stále viac ich však spôsobuje používanie mobilného telefónu počas jazdy. Vedenie policajného zboru chce na to reagovať nákupom novej modernej techniky. Strážcom zákona pribudnú merače rýchlosti, analyzátory dychu, či fotoďalekohľady, ktoré vodiča s telefónom zaznamenajú až na jeden kilometer. O plánovanom nákupe technických prostriedkov hovoril v TV Pravda 9. januára riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ľuboš Rumanovský.

V praxi by to malo fungovať tak, že ak hliadka zastaví vodiča a v elektronickom systéme zistí, že má podlžnosti, môže mu vziať doklady a tabuľku s evidenčným číslo až do uhradenia dlhov. Takéto vozidlo nemôže ďalej pokračovať v jazde. Inšpiráciou bol rakúsky model.

„V Rakúsku je právne možné za účelom zabezpečenia správneho sankčného konania vymáhanie predbežnými opatreniami. Toto sa týka vodičov zo štátov, s ktorými neexistuje dohoda o vybavovaní správnych sankcií (dopravné pokuty). Pokračovanie jazdy automobilom môže byť až do zaplatenia pokuty zakázané. Zákaz ďalšej jazdy platí pre všetkých vodičov v prípade zistenia vplyvu alkoholu alebo drog, prípadne závažných technických nedostatkov na automobile alebo iných dôvodov, ktoré by znamenali ohrozenie ostatných účastníkov premávky,“ vysvetlil hovorca dolnorakúskej polície Raimund Schwaigerlehner.

Dopravný analytik Ján Bazovský s touto zmenou súhlasí, nevie si ju však zatiaľ predstaviť v praxi. „Je to zamerané viac-menej na zahraničných vodičov, respektíve hlavne voči tretím krajinám mimo EÚ. Problém vidím so zhabaním vozidla, kto ho odvezie napríklad z odpočívadla. Kde sa bude skladovať? Policajt musí vrátiť auto v takom stave, ako ho zobral,“ pripomína Bazovský. Podľa jeho názoru toto bude možné reálne uskutočniť v horizonte dvoch rokov.

Postup polície pri zadržaní auta Ak policajt zistí, že v lehote nebola zaplatená pokuta za priestupok na ceste, nebolo uhradené mýto či diaľničná známka, prikáže vodičovi, aby zaparkoval na mieste, ktoré policajt určí.

Ak šofér sankciu zaplatí, môže pokračovať v jazde. Ak nie, policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, a to až do času zaplatenia pokuty.

V prípade, že vodič pokutu do 30 dní neuhradí, polícia zabezpečí odtiahnutie auta na náklady osoby, ktorá si ho bude následne preberať, a to až do doby, kým nebude pokuta uhradená.

Ak nie je držiteľ alebo vlastník vozidla známy, útvar Policajného zboru vyhlási verejný opis vozidla s výzvou na prihlásenie sa, inak sa vozidlo po uplynutí 6 mesiacov od jeho zaistenia stáva predmetom exekúcie, ktorá sa vykoná predajom vozidla.

Advokát Tomáš Tomčovčík naznačuje aj právny rozmer. „Čo sa týka proporcionality, je otázne, ako sa k danej veci postavia súdy v prípade takého konania zo strany polície. Pretože ide o oprávnenie, ale nie povinnosť. Mám za to, že na vynútenie úhrady by mala byť v prvom rade využitá miernejšia forma, napríklad zadržanie vodičského preukazu na 15 dní alebo do zaplatenia pokuty. Až po vyčerpaní týchto možností potom pristúpiť k tejto forme donútenia. Predpokladám, že touto novelou zákonodarca chcel predísť len recidivistom, ktorí majú firemné autá a páchajú závažnejšie priestupky,“ dodal Tomčovčík.

„Zaistenie vozidla je úkon, ktorý je vykonávaný už dnes, napríklad po dopravnej nehode alebo ak sa po aute pátra,“ objasnila Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Doplnila, že toto opatrenie sa týka tak slovenských, ako aj zahraničných motoristov.

Ministerstvo robí poriadok aj v parkovaní na chodníku. Pocítia to najmä obyvatelia sídlisk, ktorí prechádzajú krížom cez chodník a odstavia na jeho okraji. Tento spôsob už bude zakázaný. Parkovať sa bude môcť len na chodníku, ktorý susedí s cestou. Dopravný analytik Ján Bazovský to vidí skôr ako technické spresnenie. „Vozidlo smie jazdiť a priori po ceste, nie po chodníku,“ poznamenal.

Ďalšia zmena reaguje na štatistiky nehodovosti – podľa nich každú piatu smrteľnú nehodu spôsobí šofér, ktorý má vodičský preukaz kratšie ako dva roky. Týchto vodičov je pritom len 5 percent z celkového počtu motoristov. Novela pre mladých zavádza pravidlo dvakrát a dosť. „Po dvoch závažných priestupkoch alebo po dvoch prekročeniach rýchlosti by sa takíto vodiči mali podrobiť všetkým trom opatreniam: doškoľovaciemu kurzu v autoškole, psychologickému vzdelávaniu u dopravného psychológa a preskúšaniu odbornej spôsobilosti na polícii,“ vysvetlilo ministerstvo.

