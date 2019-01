Krištáľové krídlo 2018 získalo jedenásť slovenských osobností a odborníkov

Prvým oceneným na javisku opery Slovenského národného divadla bola v kategórii filantropia Jana Danišová, zakladateľka sociálneho projektu vnucka.sk, ktorý vytvára rodinu pre osamelých seniorov. Ambíciou projektu je jeho postupné zakomponovanie do sociálneho systému. Reprezentantka Slovenska, športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková si prevzala ocenenie v kategórii šport. Zdobí ju šesť medailí, štyri z majstrovstiev Európy v Rakúsku a dve z majstrovstiev sveta v Kórei. Tri z nich majú zlatý lesk. Patrí k najúspešnejším individuálnym športovkyniam uplynulého roka.

V kategórii publicistika a literatúra patrí ocenenie Etele Farkašovej, filozofke, prozaičke, esejistke, poetke a držiteľke Čestnej pocty za celoživotné literárne dielo. V roku 2018 získala za román Scenár ocenenie Anasoft litera a Cenu Ladislava Ťažkého. Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva najväčšieho slovenského celulózo-papierenského podniku Mondi SCP Ružomberok, získal ocenenie v kategórii hospodárstvo. Mondi realizuje výstavbu najmodernejšieho papierenského stroja, ktorý bude vyrábať nový produkt na báze zberového papiera.

V kategórii hudba získal ocenenie Roman Patkoló, vynikajúci medzinárodne uznávaný slovenský kontrabasista. V roku 2018 získal ocenenie Opus Klassik v oblasti klasickej hudby v Nemecku. Známej a dlhodobo úspešnej slovenskej skupine IMT Smile patrí ocenenie v kategórii populárna hudba. Prešovská kapela na čele s Ivanom Táslerom je na hudobnej scéne už 21 rokov. Na letnom amfiteáter turné a vianočných koncertoch ich videlo viac ako 60.000 divákov.

Špičkový kardiochirurg a prednosta Kliniky kardiochirurgie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb Michal Hulman získal Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda. Jeho tím má na konte viac ako 200 úspešných transplantácií srdca. V rámci V4 ako prví implantovali pacientovi umelé srdce. V kategórii výtvarné umenie si ocenenie prevzal sochár Ján Ťapák, najvýraznejšia osobnosť sochárskej generácie na slovenskej výtvarnej scéne, autor nespočetného množstva diel s odkazom na stáročné tradície. V roku 2018 usporiadal veľkolepú výstavu v bratislavskej Danubiane.

Svetoznámy operný spevák Miroslav Dvorský získal ocenene v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie. Pred 15 rokmi naštudoval postavu z Pucciniho opery Tosca. V roku 2004 ju v opere San Franciscu odpremiéroval a odvtedy ju stvárňuje po celom svete. V kategórii inovácie a startupy patrí ocenenie Tomášovi Brngálovi, spoluzakladateľovi firmy Virtualmedicine, ktorá vytvorila aplikáciu Human Anatomy VR. Prostredníctvom nej už umožnili desaťtisícom ľudí z viac ako 150 krajín sveta nahliadnuť na tie najdetailnejšie zákutia ľudského tela pomocou virtuálnej reality.

Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla, si prevzala MUDr. Kristína Križanová, priekopníčka paliatívnej starostlivosti na Slovensku. V roku 1995 spoluzakladala prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti, pracovala ako primárka na oddelení paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave. Je aktívna v slovenských aj medzinárodných organizáciách v oblasti paliatívnej medicíny. V súčasnosti je aj odbornou garantkou mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave.

„Mať s ľuďmi súcit v čase veľkých pokrokov v medicíne je veľmi dôležité, pretože tie pokroky prinášajú nesmiernu nádej, že budeme žiť dlho a dobre. Je veľkým prekvapením, že to tak nie je. Preto sa uvažuje o dĺžke života sto – stodvadsať rokov, ale to nevyhnutné vždy príde a táto medicína musí byť pri tom, lebo my nemôžeme opustiť svojich pacientov. Cítim sa dobre medzi všetkými ľuďmi a necítim sa, žeby som niečo dosiahla. Toto je cesta, na ktorej prídete na vrchol, potom pekne zostupujete, potom vám ešte niekto dá paličku. Je pre mňa veľmi príjemné tu byť,“ uviedla pre TASR ocenená Kristína Križanová.