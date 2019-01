Začal sa súd s obvineným Jurajom H. v prípade usmrtenia Henryho Acordu

Juraj H., ktorý minulý rok 26. mája na Obchodnej ulici kopnutím do hlavy usmrtil Filipínčana Henryho Acordu, sa dnes postavil pred súd.

Do pojednávacej miestnosti vstúpil za veľkého záujmu médií, pričom žiadal súd o vylúčenie verejnosti z pojednávania. Vyhovené mu však nebolo.

Žiadna zo strán hneď na začiatku neprejavila záujem o odročenie pojednávania, pričom obhajca obžalovaného Juraja H. tvrdí, že znalecký posudok bol doručený neskoro a bol podaný narýchlo. Žaloba bola podľa jeho slov podaná predčasne.

Obžalovaný sa vyjadril, že skutok ľutuje, nepopiera ho, ale odmieta právnu kvalifikáciu.

„Vážený súd, vážená verejnosť, nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou, ktorá sa mi kladie za vinu," uviedol Hossu pred sudcom.

Sudca to vyhodnotil tak, že obvinený sa nepriznal ku skutku.

Po tom, ako Henry Acorda zomrel, polícia prekvalifikovala pôvodné obvinenie. Z ublíženia na zdraví už ide o zabitie. Juraj H. je odvtedy v preventívnej väzbe, hrozí mu 12 rokov za mrežami. Povedal, že chce spravodlivý trest. Opísal, že Henryho Acordu jedenkrát kopol, ale že mu nechcel ublížiť. Trvá na tom, že nie je rasista ani agresor, a že pred incidentom požil alkohol a spolu s tým aj lieky.

Bránil kolegyne

Tragický incident sa odohral tesne po tom, čo sa Henry John Serafica Acorda (36) zastal svojich dvoch kolegýň, ktoré mal obťažovať obvinený Juraj H. z Dunajskej Stredy.

Dvadsaťosemročný Juraj ho sotil, pričom Henry si pri páde prudko udrel hlavu a ostal nehybne ležať. Juraj ho mal potom niekoľkokrát kopnúť do hlavy. Zraneného muža v kritickom stave previezli do ružinovskej nemocnice, kde podľahol krvácaniu do mozgu.

Juraja H. polícia krátko po incidente zadržala a obvinila. Aj keď vyšetrovateľ pre neho žiadal väzbu, okresný prokurátor sa s ním nestotožnil a muža vo štvrtok prepustil na slobodu, pretože podľa neho nebol dôvod predpokladať, že by pokračoval v trestnej činnosti. V rovnaký deň však Henry zomrel.