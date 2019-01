Ak prejde zmena zákona, plénum by nemuselo hlasovať o odobratí mandátu Matovičovi

Plénum by nemuselo hlasovať o návrhu na odobratie mandátu predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Ak by prešla zmena zákona o konflikte záujmov, ktorá by otázku nepozastavenej živnosti riešila, nebolo by hlasovanie potrebné. Už by totiž za tento prehrešok nehrozila strata mandátu. Potvrdil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).