Policajná inšpekcia by mala preveriť lustrovanie Kuciaka, tvrdí Remišová

Hnutie OĽaNO podáva podnet na policajnú inšpekciu. Preveriť má lustrovanie záznamov o novinárovi Jánovi Kuciakovi pol roka pred jeho vraždou. Zaoberať by sa mala aj podozreniami z prepojení polície na niektoré skupiny. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO) na pondelkovom brífingu. Opoziční poslanci sa chcú na situáciu pýtať aj ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer).

„Dôvera v štát a dôvera v inštitúcie sa nedá obnoviť, ak stojí na zhnitých základoch. V polícii treba spraviť poriadok, nastaviť férové podmienky pre šikovných a čestných policajtov a treba zabrániť tomu, aby si políciu privatizovali nejaké súkromné organizované skupiny,“ zdôraznila Remišová.

Reagovala tak na medializované informácie o prepojení polície na niektoré skupiny. Ako príklad uviedla údajné vzťahy majiteľov firmy Bonul a skupiny Bödörovcov s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Za neprípustné považuje aj informácie, že mal Gašpar nariadiť lustráciu záznamov o Kuciakovi v období pred jeho vraždou. V tejto súvislosti OĽaNO tvrdí, že zotrvávanie Gašpara vo funkcii poradcu ministerky vnútra je neprípustné.

Gábor Grendel (OĽaNO) doplnil, že Gašpar by mal odpovedať na tri základné otázky: Z akého dôvodu dal lustrovať v policajných databázach informácie o Jánovi Kuciakovi, aké informácie polícia nazbierala a čo s nimi následne urobila. Sakovej sa chce na odpovede pýtať na najbližšom zasadaní brannobezpečnos­tného výboru. Je podľa neho dôležité, aby poznala odpovede na tieto otázky.

Ak vedenie ministerstva kryje podobné prepojenia, vrhá to podľa Remišovej zlé svetlo na celú políciu. Zdôraznila, že pýtať by sa mala začať aj prokuratúra, či inšpekcia ministerstva vnútra. Príslušné orgány a brannobezpečnostný výbor by sa podľa nej mali začať zaoberať aj tým, ako fungovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) pod vedením Roberta Krajmera a Petra Hraška.