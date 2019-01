Pokútne mäso z Poľska môže byť aj na Slovensku, tvrdí Matečná

Nie je vylúčené, že pokútne mäso z bitúnku v Poľsku je aj na Slovensku. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) v reakcii na praktiky poľského bitúnku, ktorý je podozrivý z nelegálneho obchodu s chorým dobytkom.

„Včera som to videla prvýkrát, keď som mala bilaterálne rokovanie s českým (agro)ministrom, ktorý mi ukázal čo sa deje. Vyzvali sme poľského (agro)ministra, aby na to reagoval. Je to nehoráznosť,“ zdôraznila.

Matečná podľa svojich slov nevie, či sa pokútne mäso z Poľska dostalo na slovenský trh. „Preto vyzývam všetkých, ktorí kupujú mäso zo všelijakých pokútnych predajov po slovenských dedinách. Takémuto predaju často napomáhajú aj starostovia obcí, vytvárajúci priestor na predaj pred obecnými úradmi,“ poznamenala.

„My nevieme vylúčiť, že takéto mäso na Slovensku nie je. "Znovu apelujem na spotrebiteľa: Kupujte slovenské potraviny, teda tam, kde to máme ošetrené, kde vieme, že potravina prešla našou kompletnou kontrolou od chovu, cez porážky, cez spracovanie mäsa až na pulty,“ podčiarkla.

VIDEO: Pozrite si reportáž z Poľska o chorých kravách na bitúnkoch, ktorú TV Pravda prevzala zo Superwizjer TVN publikovanej na Youtube.

Predmetná kauza je podľa Matečnej „škandál, ktorý bude mať určite dohru nielen v samotnom Poľsku, ale bude sa ním zaoberať aj Rada agroministrov EÚ“.

Poľská polícia vyšetruje bitúnok podozrivý z nelegálneho obchodu s chorým dobytkom, ktorého praktiky tajne nafilmoval reportér televízie TVN24. O škandále, ktorý v ostatných dňoch otriasa Poľskom, informovala aj britská stanica BBC. Hlavný poľský veterinár Panel Niemczuk v pondelok uviedol, že reportáž, ktorú uplynulú sobotu odvysielala poľská televízia TVN24, odhaľuje „nelegálne aktivity, aké bitúnok vykonával zámerne v noci, aby sa vyhol úradnému dohľadu“.

Reportér televízie TVN24 zachytil viditeľne choré kravy, ktoré privážali v nákladiakoch na bitúnok, pričom často nevedeli ani stáť na vlastných nohách. Kam po porážke odviezli ich mäso, nie je jasné. Ťažkosti s jeho vystopovaním však podnietili poľské úrady k stiahnutiu viacerých mäsových výrobkov z predaja, priblížila BBC.

