Via Iuris: Poslanci by mali kandidátov na ústavných sudcov zvoliť verejne

Poslanci parlamentu by mali zvoliť všetkých 18 kandidátov na ústavných sudcov, a to vo verejnej voľbe. Vyzýva ich k tomu organizácia Via Iuris. Ak by plénum zvolilo menší počet kandidátov, narušila by sa podľa organizácie plná funkčnosť ústavného súdu.

Organizácia upozornila, že poslanci môžu rozhodnúť o tom, že budú voliť tajne, ale apeluje na nich, aby kandidátov na sudcov volili tak, ako to predpokladá zákon, čiže verejne. „V demokracii by sa mali poslanci zodpovedať za svoje hlasovanie občanom. Občania sa preto pri takej závažnej veci, akou je voľba ústavných sudcov na 12 rokov, musia dozvedieť, za koho jednotliví poslanci hlasovali. Inak hrozí, že budú v tajnej voľbe zvolení nevhodní kandidáti a občania sa nedozvedia, ktorí poslanci ich zvolili,“ uviedla advokátka Via Iuris Kristína Babiaková.

Z navrhnutých kandidátov je podľa Via Iuris možné zvoliť 18 vhodných mien. Organizácia preto vyzvala poslancov, aby už na tejto schôdzi zvolili všetkých 18 kandidátov na ústavných sudcov, aby bola zachovaná plná funkčnosť ústavného súdu. „V nedávnej minulosti, keď bolo na ústavnom súde iba desať sudcov, plénum ústavného súdu opakovane nedokázalo prijať žiadne rozhodnutie, keďže sa nenašlo ústavou vyžadovaných sedem hlasov za jeho prijatie. Ak by bol na základe prípadného politického taktizovania zvolený taký počet kandidátov, aby mal ústavný súd napríklad iba sedem sudcov, v porovnaní s minulosťou by sa neschopnosť ústavného súdu rozhodovať ešte viac zvýšila“ doplnil právnik z Via Iuris Peter Wilfling.

Bývalý generálny prokurátor a advokát Michal Vaľo upozorňuje na problém kandidáta na ústavného sudcu a predsedu strany Smer Roberta Fica v súvislosti s jeho právnickou praxou. Pripomína, že občasné bezplatné zastupovanie poškodených pred občianskym súdom sa nemôže považovať za právnické povolanie. „Jednak preto, že to netrvá celý rok, môže to vykonávať aj osoba bez právnického vzdelania, ale hlavne preto, že to zjavne nie je ‚výkon povolania‘,“ doplnil.

VIDEO: O ústavný súd vždy prebieha politický boj, tvrdí Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV. Vo videu pre TV Pravda odporúča politikom čo majú urobiť, aby súd v Košiciach zostal funkčný. (TV Pravda, 24.1.2019)

Voľba kandidátov na ústavných sudcov v pléne je naplánovaná na štvrtok (31. 1.). Spomedzi 40 mien majú poslanci zvoliť 18 kandidátov, ktorých predložia prezidentovi SR. Ten má z nich následne vymenovať deväť nových ústavných sudcov, ktorým začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.

Opozícia Ficovi vyčíta, že nemá dostatočnú právnickú prax. Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal k jeho kandidatúre na ústavného sudcu žiadne stanovisko. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že Fico podmienky nespĺňa. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch.