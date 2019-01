Danko vylučuje osobný alebo politický záujem pri Matovičovom mandáte

„Najskôr si Igor Matovič teatrálne pripravoval pôdu tým, že nás obviňoval z toho, že ho chceme likvidovať. Kontaktoval pána Gauliedera, namiesto toho, aby hľadal riešenie tohto problému. Nechodil do Národnej rady SR. Dva roky som tento problém na svoju zodpovednosť odkladal,“ vyhlásil Andrej Danko. Predseda národnej rady je pritom povinný program, ktorý schváli príslušný výbor, zaradiť do pléna. Nemá právo na svojvôľu. "To potvrdil aj poslanec Poliačik, ktorý ma pri mojom odvolávaní výslovne žiadal, aby som neporušoval zákon. A pritom som teraz neurobil nič iné, len to, čo mi zákon prikazuje.

Napriek uvedenému som sa osobne angažoval a angažujem v tom, aby tomuto hlasovaniu predišlo hlasovanie o príslušnom zákone, ktorý by túto tvrdú sankciu zmenil. Riziko, s ktorým sa teraz stretáva Igor Matovič, hrozí aj ďalším poslancom, ktorí zabudli uviesť vo svojich majetkových priznaniach opätovne tú istú vec. Je to problém, ktorý musí vyriešiť plénum bez ohľadu na politické tričko," uviedol predseda parlamentu.

Predseda NR SR Andrej Danko vylučuje akýkoľvek osobný alebo politický záujem, a to, čo predvádza poslanec Matovič, považuje len za snahu o zaujatie, informoval hovorca predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) Tomáš Kostelník.