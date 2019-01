VIDEO: Nicholsonová o Dankovej "cigánočke": Cítim sa zle. Jarjabek: Ja to vnímam pozitívne

VIDEO: Poslankyňa Nicholsonová ospravedlnenie od Danka za výrok o „cigánočke“ neočakáva. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer) tvrdí, že so spomínaným výrazom sa mu vynárajú len pozitívne emócie. Viac v aktuálnom videu TV Pravda.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry začal vo veci ex offo (z úradnej moci, pozn. red.) na základe medializovaných informácií trestné konanie. Vykonajú sa procesné úkony za účelom doplnenia trestného oznámenia,“ uviedla prokuratúra.

Danko sporné slová vyslovil v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike. Reagoval na otázky o tom, že ho chce opozícia opäť odvolávať pre podozrenia okolo jeho rigoróznej práce. „Ja som legálne titul dostal, legálne ho užívam a na mňa nejaká cigánočka zo SaS si nebude dovoľovať, lebo už toho mám plné zuby,“ povedal v diskusii šéf parlamentu. Hoci meno nekonkretizoval, z kontextu rozhovoru bolo zrejmé, že mal na mysli podpredsedníčku parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú.

Danko sa Nicholsonovej neospravedlnil

Ďuriš Nicholsonová pre Pravdu potvrdila, že sa jej Danko neospravedlnil a ani to od neho nečaká. Podľa nej sa vo vedení parlamentu po boku Danka cíti zle. „Ale ja sa vedľa neho cítim zle ostatné tri roky, lebo on sa síce vyventiloval verejne v televízii, ale on ma takto uráža celé tri roky,“ reagovala politička.

Danko ospravedlnenie neplánuje. „Nemám sa za čo ospravedlniť, keď sa našla v tom výroku,“ zdôraznil šéf parlamentu na pondelkovom brífingu vo Vysokých Tatrách. Dodal, že „aj ona si často servítky z hľadiska svojich výrokov nedáva“. Zároveň skonštatoval, že médiá by sa skôr mali zaoberať vyjadreniami opozície na jeho adresu. „Chcel som aj v nedeľu v televízii poukázať na to, aké ľahké je také slová vysloviť. Na druhej strane si myslím, že z ich úst zaznievajú oveľa horšie slová,“ mieni Danko. Fakt, že jeho vyjadrenie už rieši prokuratúra, nekomentoval.

Podľa SaS sa Danko dopustil trestného činu

Podľa predstaviteľov SaS sa Danko dopustil trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. „Andrej Danko urazil Luciu Ďuriš Nicholsonovú nielen ako političku, ale aj ako ženu a matku, čím sa zdiskreditoval ako človek aj ako politik,“ mienia straníci na čele s predsedom Richardom Sulíkom.

Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská vysvetlila, že na to, aby prokuratúra začala konať ex offo, nemusí byť podané žiadne trestné oznámenie. „Začne preverovať, ak sa v určitom vyjadrení vyskytne slovo, ktoré by mohlo smerovať k hanobeniu menšiny, národa rasy,“ priblížila Kurilovská. Zároveň dodala, že si netrúfa odhadnúť, či v Dankovom prípade došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. „Ako boli tie slová koncipované – že na mňa si nebude nejaká cigánočka dovoľovať – tak by sa naozaj mali orgány činné v trestnom konaní na to pozrieť. Ale je to otázka celého dokazovania,“ doplnila Kurilovská. Podľa jej slov môže byť takýmto spôsobom preverený výrok ktoréhokoľvek poslanca, a preto by mali ústavní činitelia zvažovať slová, ktoré vyslovia.

Podľa ľudskoprávneho aktivistu Petra Weisenbachera je odsúdeniahodné, ak sa ústavný činiteľ takto vyjadruje. „Je to nevkusné a určite aj drzé voči pani Ďuriš Nicholsonovej. Či sa to dá kvalifikovať ako rasistické a či tam je nejaký základ pre trestné stíhanie, to si ale nie som istý,“ skonštatoval Weisenbacher, podľa ktorého by sa mal Danko ospravedlniť. „Myslím si, že by sa mal. Čisto z ľudského hľadiska, Ďuriš Nicholsonová je jeho kolegyňa z parlamentu, síce sú z iných politických strán, ale takéto výroky patria možno do krčmy štvrtej cenovej skupiny po pätnástom pive,“ podčiarkol aktivista.

Matovič si servítku pred ústa nebral

Líder opozičného OĽaNO Igor Matovič si ako reakciu na Danka servítku pred ústa nekládol. „Zlodej zaprdený, za toto ti raz šľahnem jednu po papuli, keď sa s tebou stretnem sám zoči-voči,“ odkázal šéfovi parlamentu Matovič na sociálnej sieti. Podľa Kurilovskej sa mohol trestného činu dopustiť aj on. „Je to v podstate určité vyhrážanie sa ublížením na zdraví. A aj vyhrážku bitkou pozná Trestný zákon ako trestný čin,“ upozornila právnička.

„Dať jednu chlapskú akémukoľvek primitívovi za urážanie ženy nie je podnecovanie k násiliu, ale chlapská povinnosť,“ odpovedal včera Matovič na otázku Pravdy, či si za svojím vyjadrením stojí a či ho nemožno hodnotiť ako podnecovanie k násiliu alebo vyhrážanie.

Weisenbacher hodnotí Matovičov výrok na podobnej úrovni ako ten Dankov. „Špeciálne v prípade pána Matoviča je to o to zarážajúcejšie, že moju kolegyňu Alenu Krempaskú zbili po tom, čo si dovolila pána Matoviča politicky kritizovať,“ pripomenul aktivista incident, ktorý sa odohral v roku 2016 po jednom z protestov proti Robertovi Ficovi. Organizoval ho Matovič a na margo prítomných protestujúcich aktivistov vtedy vyhlásil, že ich platí ministerstvo vnútra. O niekoľko hodín neskôr Krempaskú v uliciach Bratislavy napadli dvaja muži, nadávali jej a zbili ju. Matovič sa od útoku dištancoval.

Vulgárne prejavy nie sú nič výnimočné

Vulgárne prejavy na sociálnych sieťach nie sú ničím výnimočným a objavujú sa aj v komunikácii politikov. Podľa Weisenbachera sú podobné slová vecou osobnej integrity, morálky a slušnosti. „Namiesto regulácie by som sa pýtal, čo sú to za ľudia, prečo boli zvolení a prečo rozprávajú to, čo rozprávajú. Regulácia bude v skorej budúcnosti nevyhnutná, ale nechal by som ju na prejavy rasistické, antisemitské, homofóbne a podobne. Hrubých ľudí, ktorí sa nevedia slušne správať, pravidlami nevyregulujeme. V prípade demokraticky zvolených politikov ich vieme vyregulovať iba voľbami,“ uzavrel Weisenbacher.