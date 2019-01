Kauza domova Iris: Falošnú ošetrovateľku súd prepustil z väzby

Vchod do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Heydukovej ulici v Bratislave.

Falošnej ošetrovateľke zároveň súd uložil množstvo povinností, ktoré nesmie porušiť. Navyše jej na telo pripevnili monitorovací náramok. Informovala o tom v utorok TV Markíza.

Vanessa Pútiková je obvinená z poškodenia zdravia. Do väzby ju vzali vlani v lete potom, ako televízia Markíza upozornila na podozrivé úmrtia v zariadení v centre Bratislavy. Vo väzbe bola 18-ročná upratovačka vyše pol roka. Pokúšala sa už dostať na slobodu, no vyšlo jej to až teraz. Sudca ju síce prepustil, ale podľa neho dôvody tzv. útekovej a preventívnej väzby naďalej trvajú.

Mladá žena sa musí hlásiť u súdneho úradníka raz do mesiaca a zároveň nemôže opustiť Slovensko bez jeho písomného súhlasu.

3. júla 2018 policajti spolu s VÚC a daňovým úradom vykonali domovú prehliadku v priestoroch zariadenia na Heydukovej ulici v Bratislave, v rámci ktorej zaistili väčšie množstvo rôznych liečiv ako aj rôznych listinných dôkazov. Počas prehliadky na základe súhlasu prokurátora zadržali dve obvinené osoby.