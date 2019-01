Danko odvolávaniu čeliť nebude, poslanci neschválili program

„Pevne veríme, že koalícia nájde v sebe toľko slušnosti a odvahy a schváli program, a my budeme môcť v NR SR hovoriť to, čo chceme povedať predsedovi NR SR a že nám umožnia, aby sme sa pokúsili ho odvolať,“ povedala ešte minulý týždeň Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) po odovzdaní podpisov. Myslí si, že Danko by mal sám uznať, že na svojom poste nemá čo robiť, a odstúpiť. Na otázky, či má zmysel sa opätovne pokúšať o jeho odvolanie, povedala, že nič iné im nezostáva.

Danko reagoval na odovzdanie podpisov tým, že berie na vedomie snahu Ďuriš Nicholsonovej. Tento počin nemožno podľa národniarov brať inak, ako len ďalší dôkaz toho, že šéf SaS Richard Sulík a Ďuriš Nicholsonová sú posadnutí SNS.

V nedeľu (27.1.) v diskusnej relácii TA3 povedal, že ak by súd rozhodol, že titul JUDr. používa nelegálne, rešpektoval by to. „Ale nech si nikto o mňa neutiera ústa,“ skonštatoval Danko. Na margo svojej rigoróznej práce povedal, že literárnym spôsobom spracoval päť diel. Vyjadrenia opozície o tom, že mal pri nej odpisovať, považuje za primitivizmus a podsúvanie. „Ja som bol jeden z prvých, ktorý písal práce. A vtedy neboli žiadne pravidlá,“ uviedol Danko.

Pripustil, že keby mu bol niekto vtedy dal päť kníh a povedal mu, aby ich spracoval, tak to urobí. „Dôležité je, že ste uvádzali autorov. A aj keby bolo celých 72 strán vyskladaných, tak to bolo v súlade so zákonom. Ja som legálne titul dostal, legálne ho používam a na mňa nejaká cigánočka zo SaS si nebude dovoľovať,“ zdôraznil Danko.

Danko čelil odvolávaniu pre svoju rigoróznu prácu už v novembri 2018. Vtedy hlasovanie ustál.

TV Pravda: Pozrite si vyjadrenie Andreja Danka k rozhodnutiu komisie ohľadom jeho rigoróznej práce. (vysielané 11.1.2019)