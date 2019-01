Robert Fico dodal na výbor ďalšie doklady k právnickej praxi

Predseda Smeru a kandidát na ústavného sudcu Robert Fico dodal na Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR ďalšie doklady, ktoré majú potvrdzovať jeho 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Je to jedna zo zákonných podmienok kandidatúry. O dokumentoch informuje člen výboru Miroslav Beblavý (nezaradený), ktorý ich na sociálnej sieti aj zverejnil. Ich doručenie TASR potvrdil aj predseda výboru Róbert Madej (Smer).

Podľa fotografií ide o potvrdenia z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o tom, že tam učil na katedre politológie, a to v rozmedzí rokov 2001 až 2002. Beblavý sa však domnieva, že ani tieto dokumenty Ficovi nepomáhajú. „Potvrdzujú len to, že sa podieľal na vyučovaní jedného predmetu, a to navyše na politológii. Stanovisko parlamentu z roku 2006 hovorí jasne, že musí ísť o prax, ktorú môže vykonávať jedine právnik. Uvedený predmet môže učiť ktokoľvek, kto je expert na ľudské práva,“ povedal opozičný poslanec.

Podľa neho tiež vyhlásiť vyučovanie jedného predmetu za celoročnú akademickú prax, jednoducho nie je možné. „Nejde o to robiť zle Robertovi Ficovi. Naopak, takéto papiere by sme neuznali nikomu inému, tak ich nemôžeme uznať ani jemu,“ dodal Beblavý.

Madej nesúhlasí. „Robert Fico vyučoval na katedre politológie predmet ústavné a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv. Som presvedčený, že keďže ide o právnický predmet, tak je pri ňom nevyhnutné právnické vzdelanie,“ reagoval Madej. Pripomenul, že výbor pri jednom z kandidátov riešil podobnú otázku. „Ten pôsobil na fakulte verejnej správy, ale vyučoval právnický predmet. Výbor mu to bez debaty uznal,“ zdôraznil šéf výboru.

Na margo rozsahu, v akom Fico vyučoval, Madej zdôraznil, že ten sa neskúma ani pri profesoroch, „pri ktorých sa nepýtame, koľko hodín vyučovali a aké predmety“. „Kolegovia z opozície robia nadprácu, čo preukazuje politizáciu celého procesu posudzovania navrhnutých kandidátov,“ uzavrel. Kedy výbor k tejto veci opäť zasadne, zatiaľ jasné nie je.

…

TV Pravda: Ústavnoprávny výbor minulý týždeň vypočúval aj Roberta Fica. Vo videu hovorí o tom, prečo voľba ústavných sudcov je podľa neho politickým rozhodnutím. (Vysielané 23.1.2019)