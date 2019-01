VIDEO: Pri Ficovi budem zásadová, tvrdí poslankyňa, ktorá má v rukách osud expremiéra

Bude môcť Robert Fico kandidovať za ústavného sudcu? Pri rovnosti hlasov v ústavnoprávnom výbore parlamentu by mala rozhodnúť nová členka výboru Irén Sárközy (Most-Híd). Pozrite si vo videu TV Pravda jej vyjadrenie k tomu, ako sa v prípade Ficovej kandidatúry rozhodne. Poslanec Robert Fico (Smer) doručil ďalšie dokumenty, ktoré majú potrvdiť jeho 15-ročnú právnickú prax. Bude o tom rozhodovať ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý v tejto súvislosti oslovil aj predseda NR SR Andrej Danko.

VIDEO: Nová členka výboru Irén Sárközy (Most-Híd), ktorá nahradila poslanca Petra Kresáka, povedala, že pri hlasovaní o Ficovi „bude zásadová“. Čo jej vyjadrenie znamená a čo na situáciu hovoria poslanci Miroslav Beblavý (nezaradený), Róbert Madej (Smer) a Ondrej Dostál (SaS)? Viac vo videu TV Pravda.

Kresák sa členstva v ústavnoprávnom výbore vzdal, keďže sa ako kandidát na ústavného sudcu nechcel podieľať na hlasovaní výboru v tejto veci. Jeho absencia však spôsobila, že koalícia a opozícia majú vo výbore aktuálne vyrovnaný počet členov, čo viedlo k tomu, že pri predsedovi Smeru Robertovi Ficovi výbor neprijal stanovisko, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa alebo nie.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) však trvá na tom, že výbor musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne. Danko chcel aj to, aby sa hlasovania vo výbore zúčastnil Peter Kresák z Mosta-Híd, ktorého hlas chýbal. Kresák ale tiež kandiduje a nechce rozhodovať o svojich protikandidátoch, radšej teda z výboru odišiel.

