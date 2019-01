Blanár: Matovič je exemplárnym porušovateľom zákona. Je to hon na poslanca, myslí si Baránik

Posunú poslanci bývalého premiéra Roberta Fica na Ústavný súd SR a mal by prísť Igor Matovič o poslanecký mandát? Aj o tom diskutovali v relácii TV Pravda Ide o pravdu Alojz Baránik (SaS) a Juraj Blanár (Smer). Pozrite si debatu, ktorú sme po 10.00 hod vysielali naživo.

Na otázke, ktorá rezonuje v týchto dňoch v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov, či expremiér Fico spĺňa alebo nespĺňa kritériá, sa diskutéri, zástupca koalície a opozície, podľa očakávania nezhodli. Alojz Baránik trvá na tom, že Fico nie je vhodný kandidát. „Bolo až smiešne, že predkladá do výboru nejaké fotokópie z internetu, ktorými mal potvrdzovať chýbajúcu prax a tie ďalšie, ktoré predložil neskôr, tiež vyvolávajú veľké pochybnosti. Navyše výbor o tejto veci už hlasoval a Národná rada SR by sa mala podľa toho zariadiť,“ povedal Baránik. Dodal, že dátum hlasovania ústavnoprávneho výboru zatiaľ nie je známy, keďže sa očakáva veľký záujem a sú nevyhnutné isté prípravy.

Podpredseda Smeru si naopak myslí, že Robert Fico kritériá na sudcu ústavného súdu spĺňa. „Najskôr bol spochybňovaný tým, že je politik, pripomenul Blanár s tým, že akonáhle šéf Smeru na príkladoch zo zahraničia poukázal na pôsobenie viacerých bývalých politikov v justičných orgánoch, našla si opozícia novú zámienku. „Je zo čisto politická záležitosť. Som presvedčený, že Fico urobil všetky kroky tak, ako mal,“ dodal Blanár a upozornil na dvojaký meter a politizovanie zo strany opozície.

Napokon rozhodnutie ústavnoprávneho výboru má odporúčací charakter, o kandidátoch sa bude hlasovať v pléne, zhodli sa poslanci v diskusii. „Tento kolotoč je nezmysel. Niekto potrebuje len alibi, aby preukázal že Fico nie je rovnaký kandidát, ako všetci ostatní,“ povedal Baránik.

Juraj Blanár priamo neodpovedal, či Smer hľadá podporu pre Fica v rámci koalície. Dodal však, že jednak to podľa všetkého bude tajné hlasovanie a napokon si z 18 kandidátov vyberie deväť prezident. „Toto je politická záležitosť, ako znevážiť Roberta Fica za každú cenu,“ dodal Blanár.

Politici otvorili aj tému mandátu Igora Matoviča (OĽaNO), ktorému hrozí jeho strata pre opakované nepozastavenie živnosti. Baránik priznal, že Matovič porušil pravidlá. Nemal by však prísť o mandát. Trval na tom, že ide o hon na poslanca, ktorý koalícii znepríjemňuje život. Podľa Blanára je šéf OĽaNO exemplárnym porušovateľom zákona, aj keď sám vykrikuje na iných a opozícia pri ňom používa dvojaký meter.

V týchto dňoch sa uzatvára aj zoznam kandidátov na prezidenta. Na otázku, prečo SaS nevyjednáva o podpore pre Roberta Mistríka, Baránik uviedol, že to nie je ich kandidát. „My ho len podporujeme, nie je to primárne naša starosť, ako si vodí,“ povedal.

Koaličná SNS síce napokon vlastného kandidáta nepostavila, Blanár však vyjednávanie o podpore pre Maroša Šefčoviča nepotvrdil. „Voľba prezidenta je súťaž osobností a som presvedčený, že SNS zváži, čo by sa stalo, keby sa do kresla dostal niekto iný ako Šefčovič. Maroš Šefčovič je absolútne najlepší kandidát a urobíme všetko preto, aby vyhral,“ dodal.

„Slovensko si zaslúži lepšieho prezidenta, ktorý je rešpektovaný, ktorého pozvú medzi významných politikov. Súčasný prezident nebol pozvaný do Bieleho domu, Kremľa, hocikde nikde. My chceme niekoho, kto je naozaj silný,“ uzavrel Blanár. Alojz Baránik však nesúhlasil a upozornil na dlhoročné prepojenie Šefčoviča so Smerom.