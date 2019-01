Maroš Šefčovič odovzdal podpisy poslancov na prezidentskú kanidatúru

Za svoju hlavnú prioritu považuje fakt, že chce byť „prezidentom s ľudskou tvárou.“ „Ide o môj záväzok z prvej tlačovej konferencie, kde som zdôrazňoval, aké je dôležité, aby prezident bol čo najbližšie k ľuďom, a aby sa prezidentský palác otvoril trochu viac verejnosti,“ povedal. V danej súvislosti sa vyjadril, že v prípade, ak zasadne do prezidentského paláca, minimálne raz za mesiac zorganizuje pracovný deň otvorených dverí.

Zároveň chce posilniť sociálny rozmer Slovenska. „Stále existujú veľké rozdiely medzi životom na Slovensku a v západoeurópskych krajinách. Preto budem aj naďalej tlačiť na to, aby zvyšovanie miezd rástlo ešte rýchlejšie,“ vyjadril sa Šefčovič a podotkol, že sa zameria aj na podporu rodín, dôchodcov, mladých a študentov, pre ktorých chce na Slovensku vytvoriť centrum excelentnosti pre ich kontinuálne vzdelávanie, aby mali možnosť dovzdelať sa v oblasti robotizácie či umelej inteligencie.

Obedy či vlaky zadarmo by nechal

„Nikdy nepodpíšem zákony, ktoré by zrušili obedy alebo vlaky zadarmo. Podporím diskusiu o flexibilnej materskej dovolenke či o štartovacom školskom balíčku,“ vyjadril sa v súvislosti so sociálnymi opatreniami a zdôraznil, že má v pláne pokračovať vo vytváraní tlaku na to, aby sa vianočný príspevok seniorom zmenil na trinásty dôchodok.

"Ako prezident by som trval na tom, aby každý zákon mal jasne spracovanú doložku sociálnych dopadov na zraniteľné skupiny ľudí. Dôchodcov, mladých ľudí, mladé rodiny a študentov.

Slovensko patrí do Európy

Ako poslednú prioritu uviedol zakotvenie Slovenska v Európe. „Využijem všetky svoje schopnosti, aby som jednoznačne garantoval miesto Slovenska pri tom najdôležitejšom stole, a aby sme boli aktívnym a úspešným členom Európskej únie,“ dodal na záver Šefčovič, ktorý chce byť „prezidentom celospoločenského zmieru.“

