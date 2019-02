Kauza s pokazeným mäsom: V školách mohli zlyhať ľudia

Poľské hovädzie mäso sa dostalo aj do školských jedální. Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka mohlo ísť aj o podvod či zlyhanie zodpovedných za nákupy.

Ako funguje nakupovanie mäsa v škôlkach a školách?

Vo väčšine škôl sa mäso do školských jedální neobstaráva prostredníctvom elektronického systému obstarávania. Spravidla si školy vyberajú overených slovenských dodávateľov mäsa. Zmluvne ich zaviažu, že dodávať môžu také mäso, ktorého pôvod je na Slovensku (slovenský chov a slovenský bitúnok). Sú aj školské jedálne, v ktorých sa strava pripravuje pre malý počet stravníkov, v ktorých je mäso obstarávané cez cenové ponuky. Spravidla nakupujú cez jeden veľkosklad, ktorý účtuje výhodnú cenu tak na dodávku potravín, ako aj na dovoz. V prípade mäsa preukazuje dodávateľ Potvrdenie o zhode mäsa. Toto potvrdenie dáva odberateľovi ku každej faktúre na vyfakturované mäso. Faktúra príde s dodávkou mäsa, čiže vedúca školskej jedálne nepreberie tovar bez potvrdenia o zhode. Aj v prípade, keď sa robí objednávka, zisťuje sa pôvod mäsa a existencia potvrdenia o zhode.

Ako je potom možné, že sa do niektorých školských jedální malo dostať poľské mäso z chorého dobytka?

Možností môže byť viac. Možno zlyhanie ľudského faktora, prípadne úmyselné nakúpenie bez dokladu o zhode alebo o podvode. A to sfalšovaním potvrdenia o zhode dodávateľom. Mohlo však ísť o prevádzky, kde obstarávajú mäso prostredníctvom elektronického systému obstarávania. Dodávateľ tak nie je viazaný žiadnym kritériom okrem ceny. A preto sa môže stať, že kvalita mäsa nedosahuje požadované kritériá.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák Autor: SITA, Marián Peiger

Aké právomoci majú samosprávy ako zriaďovatelia škôl a škôlok nad výberom dodávateľov?

Ak je škola bez právnej subjektivity, zriaďovateľ sám obstaráva mäso a ostatné potraviny pre školu – školskú jedáleň. Je zodpovedný za výber dodávateľov. V prípade, že sú to školy s právnou subjektivitou, môže odporúčať výber miestnych dodávateľov, poskytne poradenstvo k zákonu o verejnom obstarávaní a možnostiach obstarávať len kvalitné mäso s jednoznačným pôvodom. Pričom preferuje Slovensko. Vždy by však mal trvať na potvrdení o zhode. Veľké prevádzky (pravdepodobne aj celomestské školské vývarovne, ktoré dodávajú stravu do viacerých materských a základných škôl) musia obstarávať potraviny, ak presiahnu cenu 264-tisíc eur s DPH za rok cez elektronický systém obstarávania. Tu je kritériom najnižšia vysúťažená cena. Bežné školské jedálne, ktoré sú súčasťou materskej alebo základnej školy, túto sumu nepresiahnu a môžu si vyberať dodávateľa podľa vlastných kritérií, kde väčšina z nich zohľadní najmä kvalitu potravín.

Navrhnete nejaké opatrenia, aby sa takáto situácia neopakovala?

Zriaďovatelia určujú aj finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Tiež príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Zriaďovateľ môže určiť vyššie pásmo tak, aby škola mohla obstarať síce drahšie mäso, ale kvalitné so slovenským pôvodom. Teraz je však verejnosť sústavne ovplyvňovaná aj mediálnym tlakom na samosprávu, aby bol obed čo najlacnejší. Mal by sa cenovo zmestiť do 1,20 eura a rodičia nemuseli nič doplácať. Respektíve, aby všetky ostatné náklady znášala samospráva zo svojho rozpočtu. S ohľadom na zdravie detí a žiakov je preto nevyhnutné, aby zriaďovateľ určoval také cenové pásma na nákup potravín, ktoré umožnia nákup zdravotne vyhovujúceho mäsa.

