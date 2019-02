Slovensko navštívi šéf americkej diplomacie Pompeo

Február bude pre Slovensko diplomatickým mesiacom. Podľa informácií Pravdy by približne o dva týždne mal do Bratislavy pricestovať americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Od roku 2005, keď sa konal summit prezidenta USA Georgea Busha a šéfa Kremľa Vladimira Putina, Slovensko nenavštívil taký vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády.

Okrem Pompea už 7. februára príde do Bratislavy nemecká kancelárka Angela Merkelová. Zúčastní sa na summite s krajinami visegrádskej štvorky, ktorej Slovensko predsedá. Znamená to teda, že v Bratislave budú šéfovia vlád Česka, Maďarska a Poľska. A 28. februára zase do Košíc zavítajú prezidenti Bukureštskej deviatky (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko), ktorá sa stretne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Pompeov príchod ešte Washington a Bratislava oficiálne nepotvrdili. V diplomatických kruhoch sa však o ňom hovorí ako o hotovej veci. "S verejným potvrdením schôdzky musí súhlasiť americká strana,“ uviedol pre Pravdu dobre informovaný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. "V tejto chvíle neohlasujeme žiadnu návštevu,“ reagoval Griffin Rozell, hovorca veľvyslanectva USA na Slovensku.

Americká spravodajská stránka BuzzFeed už napísala, že šéf diplomacie by mal Slovensko navštíviť 15. februára. No pravdepodobne to bude ešte skôr. Pompeo sa chystá do Varšavy, kde sa v dňoch 13. a 14. februára koná konferencia o Iráne a Blízkom východe. V rámci cesty po strednej Európe vo februári podľa denníka Wall Street Journal zavíta aj do Maďarska.

Vzťahy medzi Európou a USA sú od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2017 po viacerých stránkach problematické.

"Pompeo je už druhý minister zahraničných vecí, striedali sa aj poradcovia pre národnú bezpečnosť. Súčasný šéf diplomacie mal v decembri v Bruseli prejav, ktorý však nepresvedčil, že nedochádza k zmene vzťahov s Európou. Pompeova reč skôr znepokojila všetkých ľudí,“ reagoval pre Pravdu niekdajší minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky Pavol Demeš. "Myslím si, že cesta ministra zahraničných vecí teraz sleduje logiku toho, že Amerika si chce vypočuť, ako ju vnímame. USA pomohli nášmu regiónu začleniť sa do európskych a transatlantických štruktúr. Slovensko má v porovnaní s ostatnými visegrádskymi krajinami asi najvyváženejší vzťah k EÚ a USA,“ vyhlásil Demeš.

"Návšteva Pompea by bola veľkým ocenením Slovenska ako partnera Spojených štátov. Je dôležité za tým vidieť jednu vec. Doteraz sa Trumpova politika vnímala skôr tak, že Európu rozdeľuje. Na Pompeovu návšteva sa dá pozerať aj ako na gesto, pretože príde do krajiny, ktorá je pozitívne naladená, čo sa týka európskej integrácie. Videl by som to ako osobitný pozitívny odkaz,“ povedal pre Pravdu Rastislav Káčer, bývalý veľvyslanec Slovenska v USA.

Slovensko sa rozhodlo, že pri modernizácii ozbrojených síl nakúpi americké stíhačky a vrtuľníky. "Pompeo by sem, samozrejme, neprišiel ako nejaký obchodník. Tak sa na to netreba pozerať. Slovensko však najmä nákupom stíhačiek upevnilo strategický vzťah s USA,“ pripomenul Káčer, ktorý pôsobí ako čestný predseda GLOBSEC-u.

V roku 1999 Slovensko vo funkcii ministerky zahraničných vecí navštívila Madeleine Albrightová. V roku 2005 do Bratislavy prišla šéfka diplomacie Condoleeza Riceová, ktorá sprevádzala prezidenta Busha.