VIDEO: Matovič diktuje svojim a stavia sa nad voličov. Škripek klame, hovorí

Ak by v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu získalo hnutie OĽaNO len jeden mandát a získal by ho opäť Branislav Škripek, ten by sa ho mal podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča následne vzdať. Matovič sa v tomto smere zdá sa stavia nad samotných voličov, problém v tom však nevidí.