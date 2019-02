VIDEO: Aktivisti vystúpili proti zvýšeniu vplyvu biskupov

Snaha katolíckych biskupov o väčšie slovo pri tvorbe zákonov narazila na odpor. Podľa návrhu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) by biskupi mali byť súčasťou medzirezortného pripomienkovania. Proti sú však občianski aktivisti, ktorí to považujú za protiústavné a diskriminačné voči iným náboženstvám a neveriacim. Na ministerstve preto odovzdali verejnú výzvu proti navrhovanej zmene. Biskupi sa žiadosť stiahnuť nechystajú.

Aktivisti z Inštitútu ľudských práv odovzdali v piatok verejnú výzvu ministrovi Gálovi, ktorou žiadajú stiahnutie návrhu. „Za tri dni sme vyzbierali vyše tritisíc podpisov občanov, ktorí nesúhlasia s tým, aby KBS (Konferencia biskupov Slovenska, pozn. red.) bola priamo v zákone vždy členom medzirezortného pripomienkového konania," povedal Peter Weisenbacher, výkonný riaditeľ občianskeho združenia. „KBS zastupuje iba jednu z registrovaných cirkví, čiže by tu mohlo prísť k diskriminácii na základe vierovyznania, a to jednak voči členom iných cirkví, ale najmä voči občanom bez vierovyznania," vysvetľoval svoje námietky Weisenbacher.

Vo vyhláseniach aktivisti zašli ešte ďalej a označili návrh za protiústavný. Argumentujú tým, že hneď v prvej vete ústavy je uvedené, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu či náboženstvo. „Podľa nášho názoru by to bolo proti ústavným princípom, pretože cirkev by sa zaradila medzi štátne orgány," vysvetlil Weisenbacher. „Treba si uvedomiť, že počet veriacich dlhodobo klesá a samotná katolícka cirkev stráca dôveru. Tvrdiť, že katolícka cirkev zastupuje väčšinu obyvateľov, nie je pravda," dodal.

V praxi by zaradenie konferencie biskupov medzi účastníkov medzirezortného pripomienkovania znamenalo, že výhradami biskupov voči návrhom zákonov by sa poslanci museli zaoberať povinne. „Pán minister vyšiel v ústrety KBS, samozrejme, rátali sme s tým, že to je len návrh zákona. V prípade, ak prídu pripomienky, tak ich náležite vyhodnotíme a budeme sa každou z nich zaoberať," objasnila postoj ministerstva spravodlivosti jeho hovorkyňa Zuzana Drobová, ktorá výzvu od aktivistov prevzala. „Nepovažujeme to za kauzu, bol to len ústretový krok ministerstva. Keby so žiadosťou prišli iné podobné inštitúcie, aj tie by sme do návrhu zaradili," vyhlásila Drobová. Podľa nej sú na ministerstve otvorení zmenám.

Biskupi akékoľvek úvahy o nezákonnosti a znevýhodňovaní odmietajú. „KBS nemá žiadny úmysel kohokoľvek diskriminovať," vyhlásil Martin Kramara, hovorca KBS. „Kritické hlasy vnímame, je zrejmé, že nie každému presadzovanie kresťanských hodnôt v našej spoločnosti vyhovuje," dodal. Podľa neho je žiadosť biskupov opodstatnená. „Na Slovensku žije viac ako 3,7 milióna katolíkov a státisíce veriacich, ktorí patria do ďalších kresťanských denominácií," povedal.

K návrhu vzniesli pripomienky aj ministerstvo kultúry, zdravotníctva a hospodárstva.

Možnosť pripomienkovať zákony majú všetky inštitúcie aj bežní občania, musia však vyzbierať minimálne 500 podpisov občanov, ktorí ich žiadosť podporia. Katolícka cirkev intenzívne pripomienkovala zákony aj doteraz, po prijatí zmeny by sa však celý proces pre cirkev zjednodušil. Po zverejnení návrhu ministra sa ozvala už aj Ekumenická rada cirkví, ktorá chce mať rovnaké postavenie ako KBS.