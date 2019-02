Voľby do európskeho parlamentu budú v sobotu 25. mája

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 25. mája. Svojím rozhodnutím zverejneným na stránke slov-lex.sk to potvrdil predseda NR SR Andrej Danko, v ktorého kompetencii je vyhlasovanie termínov volieb.

Európania o svojich zástupcoch naprieč celou EÚ rozhodnú od štvrtka 23. mája do nedele 26. mája. Danko zároveň určil aj lehoty na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára. Zároveň určil aj lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla.

Tohtoročné eurovoľby sprevádza neistota súvisiaca s brexitom. Ak by Spojené kráľovstvo nestihlo odísť k 29. marcu, Briti by mali nárok zvoliť si svojich poslancov Európskeho parlamentu. V tom prípade by Slováci mali 13 poslancov. Ak sa Británii podarí odísť, Slováci získajú v 705-člennom pléne o jednu stoličku viac. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát.

Slovensko má v súvislosti s voľbami do EP aj neslávne prvenstvo – na voľbách sa v roku 2014 zúčastnilo najmenej voličov z celej EÚ, len 13,05 percenta. Ako avizovali zástupcovia politických strán naprieč politickým spektrom, ale aj napríklad Informačná kancelária EP na Slovensku či Zastúpenie Európskej komisie, budú robiť všetko pre to, aby sa účasť zvýšila. Po májových voľbách sa zmení nielen plénum europarlamentu, vymení sa aj exekutíva – Európska komisia. Tá však nevznikne hneď po voľbách, očakáva sa, že noví komisári si sadnú na stoličky koncom roka 2019 alebo na začiatku 2020.

VIDEO: Podľa výsledkov Eurobarometra bude účasť Slovákov vo voľbách do Európskeho parlamentu opäť nízka, hoci podpora členstva v únii rastie. Vo videu komentuje tieto zistenia riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel.