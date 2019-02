OĽaNO podáva trestné oznámenie pre kauzu prideľovania stimulov

Rovnako volá po odvolaní šéfky rezortu Martiny Lubyovej (nominantka SNS). Na tlačovej konferencii to v pondelok oznámila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO).

Pri kauze s dotáciami sa podľa opozičnej poslankyne ukázalo množstvo pochybení a nezrovnalostí, ktoré šéfka rezortu doteraz „nedokázala hodnoverne vysvetliť“. „Som presvedčená, že ide o zjavný podvod. Pretože s 94 bodmi bol projekt (NaviDate) tesne nad čiarou a od štátu dostal vyše 700 000 eur. Ak by počet v hodnotení nebol zmenený, tak projekt tejto firmy v celkovom hodnotení by skončil výrazne nižšie a predbehli by ho iné firmy. Tento projekt by peniaze nedostal, keby tam bol pôvodný počet 84 bodov,“ uviedla Remišová.

Remišová taktiež vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer), aby Lubyovú odvolal. „Nie je predsa možné, aby sme vo vláde mali ministerku, ktorá sa viac ako mesiac snaží tieto praktiky ospravedlňovať a zavádza občanov Slovenska,“ dodala.

Ministerstvo školstva na slová Remišovej reagovalo s tým, že bodové hodnotenie projektov je plne v kompetencii hodnotiteľov. „Ministerstvo školstva kontaktovalo hodnotiteľku, ktorá potvrdila hodnotenie 94 bodov pre projekt NaviDate. Dôležité je uviesť, že aj keby bolo bývalo potvrdené hodnotenie 84 bodov, nemalo by to vplyv na výsledok. Firma NaviDate by aj tak dostala podporu, pretože rozpočet každého z projektov pod čiarou v danej skupine už prevyšoval disponibilnú alokáciu,“ uviedol rezort, podľa ktorého tvrdenia o škode nie sú pravdivé.

Remišová tak podľa MŠVVaŠ SR „pokračuje v útokoch“ na firmu, ktorú podľa vyjadrenia samotnej spoločnosti poškodzovala zverejňovaním nepravdivých údajov o firme. Podľa ministerstva Remišová „zverejňovala nepravdivé údaje o sídle firmy s cieľom vyvolať dojem, že stimuly boli pridelené firme, ktorá nemá ani sídlo“.

Podľa MŠVVaŠ firma zvažuje aj možnosť podania trestného oznámenia na poslankyňu Remišovú. Ako ministerstvo školstva dodalo, trestné oznámenie už podalo, aby sa preverilo, či mohlo ísť o manipuláciu hodnotenia projektov.