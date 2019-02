Zákaz pre koaličných poslancov?

Koaličná rada údajne zakázala poslancom strán vládnej koalície predkladať do parlamentu vlastné návrhy zákonov. Výnimkou bude, keď sa na nich dohodnú lídri. Vynára sa otázka, či takéto riešenie nie je protiústavné, keďže poslanci konajú podľa svojho vedomia a svedomia.

Informáciu o zákaze priniesla agentúra SITA. Poukázala na to, že minulý týždeň rozpor v koalícii spôsobilo, že vládna väčšina v parlamente nepodporila poslanecký návrh z dielne SNS. Národniari presadzovali, aby duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo ozbrojených silách, už nemuseli nosiť zbraň, poslanci to v treťom čítaní neschválili. Naopak, prešiel opozičný návrh na skrátenie praxe koncipientov z piatich na tri roky.

Zástupcovia koaličných strán pre Pravdu tvrdili, že o zákaze nič nevedia. „Zdá sa vám, že nie sú na rokovaní návrhy poslancov strán koalície?“ odpovedal protiotázkou predseda Mostu-Híd Béla Bugár. Vysvetlil, že dohoda vždy fungovala tak, že týždeň pred odovzdaním návrhu zákona ten mal byť preposlaný predsedom koaličných klubov, aby sa mohli rozhodnúť, či ho podporia.

Anton Hrnko z SNS stručne reagoval, že o ničom nevie. Dušan Jarjabek (Smer) objasnil, že predkladanie návrhov sa nikdy nerobilo svojvoľne. „Ak som mal nejaký návrh, hľadal som preň podporu na klube, nemôžem strieľať od pása. A ak to klub nepochopí, je úplne zbytočné, aby som ho predkladal,“ dodal Jarjabek, ktorý si spomenul na príklad exposlankyne Renáty Zmajkovičovej (Smer). „Raz dala jeden návrh, ale nemala podporu v druhom čítaní a sama to stiahla. Je úplne zbytočné, aby vám niekto niečo zakazoval, lebo ak vám to neprejde v rámci vlastných poslancov, tak ste len utŕžili hanbu,“ uzavrel Jarjabek.