Robiť prieskum len o jednom kandidátovi na ústavného sudcu nie je správne, tvrdí Pellegrini

Nechať vypracovať prieskum verejnej mienky len o jednom kandidátovi na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR nie je správne a spravodlivé a môže to byť nebezpečný precedens. Novinárom to v utorok povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

Reagoval tak na prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza, z ktorého vyšlo, že šéfa Smeru Roberta Fica si viac ako 70 percent respondentov na ÚS neželá. Len necelých 20 percent sa vyjadrilo za jeho odchod do Košíc. „Vždy som podporoval a budem podporovať zvýšenie transparentnosti rôznych výberových procesov, ako je aj verejné vypočutie kandidátov na ústavných sudcov. Na druhej strane, nemôžem súhlasiť a podporovať veci, ktoré sa dejú okolo tejto voľby,“ povedal premiér.

Na margo prieskumu podotkol, že má vplyv na samotnú voľbu. „Do voľby takéto veci nepatria. Bol by som nerád, keby sme vytvárali takýto nebezpečný precedens. Napr. pri voľbe generálneho prokurátora sa bude robiť prieskum, koho by si ľudia na tejto pozícii želali či neželali. Alebo pri voľbe špeciálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Nemyslím si, že toto je správna cesta,“ vyhlásil Pellegrini.

Je totiž presvedčený, že by sme nemali vťahovať takéto nové momenty do procesov, ktoré sú v rukách Národnej rady SR. „Nemyslím si, že je to správne, hlavne ak ide o prieskum len o jednom kandidátovi. A je jedno, či je to Robert Fico, alebo niekto iný. Ak by sme mali byť spravodliví, urobme prieskum na všetkých 40 kandidátov alebo na nikom. Vyberať jedného kandidáta nie je správne,“ dodal.

TV Pravda: „Voľba ústavných sudcov je politickým rozhodnutím,“ povedal Robert Fico pri svojom vypočúvaní Ústavnoprávnym výborom SR. (vysielané 23.1.2019)