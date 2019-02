Prvé obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka by mali byť do pár mesiacov, tvrdí Čižnár

Prvé obžaloby v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by mali byť podané do pár mesiacov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár.

„Nechcem sľubovať to, čo sa nedá splniť, ale návrhy na obžaloby by mali byť podané do pár mesiacov. Možno, možno už počas leta,“ uviedol Čižnár.

O tom, či sú k dispozícii jasnejšie vedomosti o objednávateľoch, povedal, že existujú indície, no v danej situácii presnejšie informácie konkretizovať nemožno. „Len čo to bude možné, budeme informovať,“ zdôraznil.

Je presvedčený, že vyšetrovanie je promptné a prináša výsledky. Práve tie sú podľa neho najlepšou odpoveďou na spochybňovanie, ktorému bolo vyšetrovanie od začiatku vystavené, i zo strany niektorých vrcholových politikov. Čižnár opätovne deklaroval svoju dôveru v dozorových prokurátorov a celý vyšetrovací tím.

Mrzia ho však úniky informácií, potvrdil, že v tejto veci sa konajú dve trestné stíhania. Nemyslí si, že uniknuté informácie posúvajú vyšetrovanie dopredu, skôr naopak. „Ak sa informácie dostávajú von skôr, ako boli overené, tak to vyšetrovaniu nepomáha,“ uviedol. „Ak by sa niektoré procesy nemuseli začať skôr, ako sme chceli, pod tlakom že sú niektoré informácie vonku, možno by sme teraz boli bližšie k objednávateľom. Netvrdím, že by to tak bolo, alebo možné to je,“ povedal.

Ozrejmil, že únik informácií sťažuje vyšetrovateľom ich plánovaný postup. „Máte stanovený premyslený postup a koordináciu vypočutia svedkov, aby ste sa dostávali k čoraz väčšiemu množstvu relevantných informácií. A zrazu musíte celý postup meniť a komparácia jednotlivých informácií je zložitejšia,“ uviedol.

Pri príležitosti blížiaceho sa výročia vraždy novinára a jeho priateľky by mali vyšetrovatelia urobiť odpočet doterajších činností. „Myslím, že v krátkom čase takýto odpočet toho, čo sa stihlo, čo sa urobilo, čo sa podarilo, príde,“ uviedol.

Vyjadril sa aj k informáciám, že novinár mal byť pred vraždou unesený. „Boli zachytené takéto úvahy, ale už sa v nich nepokračovalo,“ povedal.

TV Pravda: Žitný: Alena Zs. sa nepochybne priznáva k účasti na vražde (vysielané 5.2.2019)