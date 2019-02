Reportéri bez hraníc: Máme obavy zo zásahov do vyšetrovania Kuciakovej vraždy

Stavovská novinárska organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila v pondelok obavy z politického zasahovania do vyšetrovania vlaňajšej vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

RSF uviedli, že aj napriek nepopierateľnému pokroku vo vyšetrovaní dvojitej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, existujú obavy z politického zasahovania do vyšetrovania prípadu. Vyzvali pritom zodpovedné slovenské orgány, aby zabezpečili, že vyšetrovanie bude pokračovať úplne nezávisle.

Podľa správy RSF, ktorá bola zverejnená v pondelok, majú obavy o nezávislosť vyšetrovania aj právnici zastupujúci rodiny obetí dvojnásobnej vraždy. Najmä po tom, ako bola časť vyšetrovania presunutá na policajnú inšpekciu, ktorá zvyčajne vyšetruje trestné činy v rámci policajných síl a ktorá je pod priamou kontrolou ministerky vnútra.

„Rok po vražde by (slovenskí) politici mali pracovať na tom, aby novinárom poskytli lepšiu ochranu a zabezpečili, že policajné a justičné orgány budú fungovať úplne nezávisle,“ uviedla v správe Pauline Adesová-Mévelová, riaditeľka RSF pre Európsku úniu a Balkán. Podľa jej slov je to zatiaľ naopak. „Zdá sa, že niektorí politici majú záujem predovšetkým na tom, aby chránili svoje záujmy a seba,“ opísala situáciu Adesová-Mévelová.

RSF zároveň upozornila aj na návrh zákona z dielne Smeru, podľa ktorého by médiá mohli byť pokutované za to, že neposkytli politikom priestor na odpoveď, kedykoľvek politici majú pocit, že publikované správy „poškodili ich povesť“ alebo „narušili ich súkromie“. Reportéri bez hraníc vnímajú načasovanie takéhoto zákona ako „alarmujúce“, najmä keď to boli podľa RSF práve médiá, ktorých odhalenia týkajúce sa politikov pomohli pokročiť vo vyšetrovaní vraždy Kuciaka a Kušnírovej.