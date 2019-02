Spor o pamätník Kuciakovi a Kušnírovej

Kritikom sa však oveľa viac nepozdáva umelec Peter Kalmus, ktorý stojí za novovzniknutým dielom. Preslávil sa aj netradičnými prejavmi, nahý si sadal na sochy, oblial červenou farbou bustu Vasila Biľaka a o Ľudovítovi Štúrovi sa vyjadril ako o antisemitovi. Na protesty v Trenčíne reagoval tak, že je na ne zvyknutý a podľa neho takýchto ľudí nebude veľa. Pamätník Kuciakovi a Kušnírovej odhalí sám na Štúrovom námestí pár metrov od sochy Štúra.

Na stránke sociálnej siete, ktorá sa venuje životu v Trenčíne, aktivisti vyvolali anketu. V nej mali záujemcovia hlasovať, či pamätník chcú. V pondelok podvečer bolo proti pamätníku 733 hlasujúcich, za 67.

„Okolo 90 percent ľudí s tým nesúhlasí. Trenčanov sa nikto nepýtal, prečo to má byť v Trenčíne osadené,“ konštatoval správca stránky Anton Beták. Dodal, že by pochopil, ak by bolo takéto dielo umiestnené v rodnej obci novinára a snúbenice. Obyvatelia Trenčína by podľa neho nemali problém uctiť si ich pamiatku spomienkovou akciou alebo plaketou. „Druhá vec, ktorá ma na tom mrzí, je, že je to pamätník, ktorý má spoluvytvárať pán Kalmus, ktorý je známy na Slovensku ako dosť veľký extrémista, ktorý ničí pamätníky, znevažuje pamätníky padlých vojakov, ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Navyše nazval Štúra odporným antisemitom a na Štúrovom námestí má mať tento človek vystavené dielo? To ma ako Trenčana uráža,“ dodal Beták.

Aktivistke Michaele Michelovej sa tiež nepáči autor. „Nechcem ho súdiť, ale hovoria za neho jeho činy, nahý sa fotí na sochách. Nedokážem sa zmieriť s tým, čo povedal o našom velikánovi Štúrovi. Tento pán polarizuje spoločnosť, prebúdza v nás pocity viny a nenávisti k našim dejinám a toto je pre mňa neprípustné,“ doplnila Michelová, ktorá sa rozhodla napísať otvorený list premiérovi Petrovi Pellegrinimu a primátorovi mesta Richardovi Rybníčkovi. Aktivisti by chceli dosiahnuť to, aby osadenie pamätníka prešlo schvaľovaním cez mestské zastupiteľstvo, čo sa nestalo. Vo štvrtok plánujú protestovať.

Peter Kalmus, ktorý je Košičan, nie je prekvapený, že ľudia protestujú. Vraví, že takéto pamätníky už osádzal aj inde. „Vlna odporu sa zdvihla všade. Robil som pomník v Piešťanoch, v Košiciach, vždy protestuje tak maximálne dvadsať ľudí aktívnych na sociálnej sieti,“ myslí si umelec. Dodal, že autorom návrhu je on, spoluautorom architekt mesta Trenčín Martin Beďatš. Prezradil aj cenu diela. „Kameň je zdarma, my neberieme ani cent, cestujeme do Trenčína zdarma, cena je len za sklo 2 200 eur,“ spresnil. „Mám, samozrejme, dôveru rodiny Kuciakovcov aj pani Kušnírovej, aj obidvoch advokátov. Som na odpor zvyknutý, ale akonáhle dôjde k nejakej vecnej a konkrétnej argumentácii, tak nevedia nič iné povedať, len že som blázon, že som ničil pomníky a podobne, keď som oblial Biľaka farbou alebo Tisa blatom. Ale to nie je zničenie, to je len zašpinenie,“ uzavrel Kalmus.

Hlavnou iniciátorkou osadenia pamätníka bola študentka žurnalistiky Klaudia Brázdilová. Dôvodom má byť podľa nej, že vražda stále nie je vyšetrená a oni ako organizátori občianskych protestov Za slušné Slovensko si chceli týmto gestom pripomenúť ročné výročie tragédie. „Viem, že mnohí argumentujú tým, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová s Trenčínom nič nemali, že tu nežili, možno tadiaľto nikdy ani nešli. Myslím si, že tento symbol nemá byť o tom, či sú odtiaľto, ale o tom, že to, čo sa stalo, sa dotýka celej spoločnosti a každého jedného mesta na Slovensku,“ dodala Brázdilová.

Trenčianska radnica uviedla, že osadenie pamätníka nemuselo prejsť schvaľovaním cez mestské zastupiteľstvo. Hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová tvrdí, že miesto, teda Štúrovo námestie, pri schodoch na okresný úrad, neďaleko sochy Ľudovíta Štúra, navrhol architekt mesta Martin Beďatš. Pamätník sa ešte pred nainštalovaním stane majetkom mesta, osadia ho pracovníci mestského hospodárstva a starať sa oň bude mesto. „Autora diela si vybrala iniciatíva Za slušné Slovensko, vieme o tom, že ide o pána Kalmusa, s návrhom sme spokojní, takže nič nebráni nainštalovaniu pamätníka,“ zhodnotila Ságová.

Peter Kalmus žije a tvorí prevažne v Košiciach. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia a počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej undergroundovej umeleckej scény. Jeho tvorba sa zaoberá prevažne kresbou, maľbou, objektom, akčným umením. Od roku 1988 dennodenne rituálne obalil minimálne jeden kameň drôtom za každého deportovaného Žida počas existencie Slovenského štátu. Časť z 80-tisíc mosadzným drôtom obalených kameňov sa stala súčasťou monumentálneho pomníka Park ušľachtilých duší, ktorý vznikol vo Zvolene ako pocta všetkým, ktorí riskovali život, aby zachránili prenasledovaných Ži­dov.

VIDEO: Generálny prokurátor Jaromír Čižnár, policajný prezident Milan Lučanský a dozorový prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry hovorili o posunoch vo vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy, príčinách pridelenia vyšetrovania prípravy vrážd dvoch prokurátorov a advokáta policajnej inšpekcii. Kto môže za úniky z vyšetrovacích spisov? Kedy sa dočkáme odhalenia objednávateľov?