Premiér dúfa, že sa nájde dohoda na zvolení kandidátov na ústavných sudcov

Premiér Peter Pellegrini (Smer) dúfa, že do konania novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa podarí nájsť dohodu na zvolení kandidátov tak, aby ústavný súd bol funkčný. Povedal to novinárom počas pracovnej cesty v Jeruzaleme. Zdôraznil, že personálne voľby majú byť tajné.

„Vždy som hovoril, že personálne voľby majú byť tajné, je to tak správne. Dôležité je, že sú voľby vypísané a budem dúfať, že sa nám podarí všetkými silami nájsť konsenzus na to, aby sme navolili príslušný počet sudcov ústavného súdu, aby bol funkčný,“ uviedol s tým, že kým príde nová voľba, je čas na rokovania.

Nemyslí si, že dnes je už dohoda, treba počkať, kto sa do voľby prihlási. Nepovedal, či sa o funkciu bude opäť uchádzať predseda Smeru a expremiér Robert Fico. „Budem nabádať mojich kolegov, aby sme z kandidátov, ktorí sa prihlásia, vybrali aspoň zopár kvalitných kandidátov, ktorí umožnia ústavnému súdu fungovať tak, ako treba,“ poznamenal.

Šéfka Súdnej rady ešte nemá návrhy do opakovanej voľby kandidátov na sudcov ÚS

Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková ešte nemá návrhy do opakovanej parlamentnej voľby kandidátov na ústavných sudcov. V pôvodnej voľbe navrhla štyri mená. Nové návrhy budú podľa Praženkovej závisieť aj od toho, či budú jej pôvodní kandidáti ochotní zapojiť sa do procesu opäť.

„Ešte som sa návrhmi konkrétne nezaoberala, viem to zatiaľ len z médií, nebola som ešte listom pána predsedu parlamentu oslovená nominovať kandidátov na ústavných sudcov. V stanovenej lehote zvážim, či budú opakované návrhy alebo aj nejaké ďalšie nové,“ uviedla Praženková.

Rozhodnutie o návrhoch závisí podľa šéfky Súdnej rady aj od toho, či budú kandidáti aj naďalej spĺňať kritériá. „A tí, čo by išli prípadne opakovane do novej voľby, či vôbec budú ochotní sa podujať tohto procesu,“ doplnila s tým, že so svojimi pôvodnými kandidátmi o návrhoch ešte nehovorila.

Praženková zdôraznila, že zvoliť kandidátov na ústavných sudcov je úlohou parlamentu a je právom každého poslanca, ako sa rozhodne pri hlasovaní. Upozornila, že v poslednej neúspešnej voľbe kandidátov polovica parlamentu de facto nehlasovala. „Čo ma mrzí, je to, že ústavný súd bude fungovať dočasne v zúženom zložení,“ uzavrela šéfka Súdnej rady.

Poslanci parlamentu vo verejnej voľbe nezvolili kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Nová voľba sa uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16. h.

Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa v sobotu (16. 2.) skončilo funkčné obdobie.

VIDEO: Aká úloha čaká prezidenta Kisku avizoval ešte minulý týždeň pred druhým neúspešným kolom voľby kandidátov na ústavných sudcov Eduard Bárány z Ústavu štátu a práva SAV.