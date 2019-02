Dvaja obvinení z vraždy exprimátora Hurbanova zostávajú vo väzbe

„Senát NS SR na utorkovom neverejnom zasadnutí sťažnosti obvinených Romana O. a Vladimíra M. zamietol ako nedôvodné,“ uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. NS SR tak zamietol sťažnosť obvinených voči rozhodnutiu sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ich zobral koncom januára do väzby.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku pracoviska Banská Bystrica zobral 23. januára do väzby spomínaného Romana O. a Vladimíra M., obvinených z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy exprimátora Basternáka formou účastníctva. V tejto kauze je obvinená aj Alena Zs., ktorá je už väzobne stíhaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Sudca vyhovel návrhu prokurátora a vzal oboch obvinených do väzby. Jedného z dôvodu, že by mohol mariť vyšetrovanie ovplyvňovaním svedkov alebo spoluobvinených, a druhého (Vladimíra M. – poznámka TASR) aj z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ reagoval v januári prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ako doplnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, obaja obvinení podali sťažnosť, o ktorej rozhodoval práve v utorok NS SR. Januárové rozhodovanie o väzbe trvalo päť hodín a obvinení sa cítia byť nevinní.

„Klienti sa cítia nevinní. Rešpektujeme rozhodnutie súdu, ale nestotožňujeme sa s ním. Nazdávam sa, že dôvody väzby neboli skutočne preskúmané tak, ako mali byť,“ zdôraznila vtedy právna zástupkyňa Júlia Vestenická. „Ako to už býva v dnešnom svete zvykom, zrazu sa objavil nejaký svedok, ktorý si po ôsmich rokoch na niečo spomenul. V každom prípade popierame akúkoľvek účasť alebo súvis s týmto trestným činom,“ dodala Vestenická.

Obvineniu predchádzala policajná akcia príslušníkov Protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru na západnom Slovensku. Vykonávateľ vraždy bývalého primátora Štefan Kaluz (člen bratislavskej zločineckej skupiny sýkorovcov, poznámka TASR) je už odsúdený, stále však chýbali jej objednávatelia či pomocníci. Exprimátora a regionálneho politika mimoparlamentnej Strany maďarskej koalície Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Kaluz ho zastrelil jednou ranou z brokovnice značky Hubertus. Po tom, čo sa údajný páchateľ dal na útek, začal po ňom strieľať Basternákov syn zo zbrane značky Glock, ktorú mal v legálnej držbe. Jedna strela ho zasiahla do lakťa. Kaluzovi hrozilo doživotie, obžalovaný bol nielen z úkladnej vraždy, ale aj nedovoleného ozbrojovania.

Alena Zs. sa v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice stále nachádza vo väzbe. Nepodala totiž sťažnosť voči minuloročnému decembrovému rozhodnutiu ŠTS v Pezinku pracoviska Banská Bystrica. Tento súd v prvej polovici decembra zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby. Ako prvá zo štyroch obvinených v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej požiadala o prepustenie z väzby. Okrem nej sú z úkladnej vraždy páru obvinené ďalšie tri osoby – Tomáš Sz., Miroslav M. a Zoltán A.

So Zoltánom A. a ďalším spoluobžalovaným je naplánované hlavné pojednávanie vo veci inej ekonomickej trestnej činnosti na Okresnom súde Bratislava V na stredu (20. 2.).