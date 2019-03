Väčšina sestier sa vyšších platov nedočkala

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá platí od začiatku tohto roka, mala upraviť mzdy všetkých zdravotníckych pracovníkov. Zdravotné sestry a pôrodné asistentky mali podľa slov ministerky Andrey Kalavskej pocítiť 10– až 16-percentné zvýšenie. Stalo sa tak iba u tretiny z nich. „S ľútosťou musíme konštatovať, že sa opäť potvrdilo staré známe heslo politikov: „Nikto vám nedá viac, ako ja vám môžem sľúbiť, pretože len u 33,60% sestier a pôrodných asistentiek došlo k zvýšeniu základnej zložky mzdy v plnom rozsahu," informovala Iveta Lazorová, prezidentka sesterskej komory.

Približne u rovnakého percenta sestier podľa nej nedošlo k žiadnej zmene a ich základná mzda stále nedosahuje ani zákonné minimum. Pätina sestier uviedla, že im plat síce zvýšili, tak ako bolo sľúbené, ale zároveň im odobrali alebo znížili osobné ohodnotenie, čiže v konečnom dôsledku majú rovnako ako predtým.

Ministerstvo zdravotníctva argumentuje tým, že zákon upravuje len minimálnu výšku základnej zložky mzdy. „Dohodnutie konkrétnych podmienok odmeňovania u zamestnávateľa, to znamená dohodnutie jednotlivých zložiek mzdy, ktoré bude zamestnávateľ zamestnancovi poskytovať, ich výšky a podmienok poskytovania, je predmetom kolektívneho vyjednávania (podnikové kolektívne zmluvy a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa)," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Doplnila, že zvyšovanie platov sa týka povolaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, nielen v štátnych, ale aj súkromných. „Je na samotných poskytovateľoch, ako tento záväzok budú napĺňať,“ dodala Eliášová.

Zamestnávatelia sa bránia: Nemáme peniaze navyše

Zamestnávatelia sa bránia sa tým, že nemajú žiadne peniaze navyše. „Pokiaľ štát požaduje navýšenie platov pre sestry, musí to nejakým spôsobom vykryť. Naše finančné zdroje nie sú stanovené na to, aby vykryli finančné záležitosti štátu voči sestrám. My sme na to peniaze nedostali, čakáme, ako štát túto situáciu zvládne," vyjadril sa Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

„Nemocnice nám tvrdia, že presne dodržujú zákon a platy sestier vzrástli v zmysle platnej legislatívy. Čiže neviem, odkiaľ oni majú takéto údaje," reagoval na prieskum sestier Marián Petko, predseda Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje 75 nemocníc.

Čakajú aj ambulantné sestry

Sesterská komora sa obáva, že platy vôbec neporastú sestrám v ambulanciách. „Zamestnávatelia si zákon vykladajú po svojom, prípadne sa snažia hľadať rôzne dôvody na to, aby nemuseli mzdy zvyšovať na zákonom stanovené minimum a to i napriek tomu, že sestier a pôrodných asistentiek je ako šafranu," myslí si Lazorová.

„Pri tvorbe rozpočtu sme počítali so sumou pre sestry, do ambulantného sektora ide v tomto roku o 50 miliónov eur viac, v minulom roku išlo medziročne o približne 30 miliónov eur viac. V tejto súvislosti zároveň treba zdôrazniť, že zdravotné poisťovne takmer so všetkými poskytovateľmi v ambulantnom sektore podpísali zmluvy, v ktorých akceptovali navýšenie cien," pripomenula Eliášová. Zdravotnícky rezort plánuje otvoriť rokovania o dofinancovaní sektora s ministerstvom financií.

Prieskum zozbieral údaje od takmer dvoch tisícok sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Najväčšiu skupinu z nich tvorili sestry bez špecializácie a certifikátu, ktorých základná zložka mzdy ani po úprave stále nedosahuje 1,0-násobok priemernej mzdy, ktorá v roku 2018 dosiahla 984 eur.