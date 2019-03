O post ústavného sudcu sa v novej voľbe uchádza 30 kandidátov

Kandidátmi sú Pavol Boroň, Martin Javorček, Michal Matulník, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Peter Straka, Anton Dulak, Eva Kováčechová, Katarína Čechová, Eva Fulcová, Rastislav Kaššák, Peter Melicher, Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.

Kandidátov je menej ako v prvej voľbe, v ktorej kandidovalo 40 uchádzačov. Podľa Madeja je ale z čoho vyberať. „Osobne sa budem snažiť všetkých kolegov presviedčať, aby sme volili, aby bol navrhnutý čo najväčší počet,“ povedal Madej. Trvá na tajnej voľbe. Nešpecifikoval, či sa koalícia už dohodla na tom, koľko kandidátov zvolí.

Termín na predkladanie návrhov uplynul v utorok popoludní. Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Pred voľbou kandidátov vypočuje ústavnoprávny výbor, mal by tak urobiť 21. až 23. marca. O termínoch ešte bude výbor hovoriť.

„Všetci kandidáti budú pozvaní, je to naša zákonná povinnosť,“ doplnil Madej s tým, že zrejme bude rozprava časovo obmedzená. „Medzi koaličnými aj opozičnými poslancami vo výbore panuje zhoda na tom, aby sme uskutočnili vypočutie časovo efektívnejšie. Možno limitovať čas na úvodné predstavenie a potom dať časové mantinely aj na odpovede na otázky,“ dodal.

Aj podľa Ondreja Dostála z klubu SaS a Jána Marosza z OĽaNO sa dá z kandidátov vybrať. „Dôležité je, aby sa poslanci snažili zvoliť čo najväčší počet uchádzačov,“ uviedol Dostál. Na Ústavnom súde chce opozícia morálne a odborne zdatných kandidátov. „Prejdeme si to, aby sme mali morálne aj odborne zdatných uchádzačov, a nájdeme zhodu na nejakých menách,“ doplnil Marosz.

Ombudsmanka navrhla do voľby kandidátov na ústavných sudcov dve uchádzačky

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová navrhla do novej voľby kandidátov na ústavných sudcov dve uchádzačky. Sú nimi Eva Kováčechová a Katarína Čechová. Kováčechová sa o funkciu uchádzala aj v prvej voľbe.

V rámci predkladania návrhov na kandidátov sa na verejnú ochrankyňu práv obrátili aj mimovládne organizácie. Katarínu Čechovú jej pomohli nominovať organizácie Liga proti rakovine a občianske združenie Divadlo Malá scéna STU.

Patakyová je podľa vlastných slov presvedčená, že navrhnuté kandidátky spĺňajú odborné aj morálne kritériá na vykonávanie tejto funkcie. „Ombudsmanka pristúpila ku kompetencii navrhovať kandidátov a kandidátky na sudcov a sudkyne Ústavného súdu SR s plnou vážnosťou a zodpovednosťou v prvej voľbe a urobila tak aj teraz,“ doplnila Michaela Pavelková z komunikačného odboru Kancelárie verejného ochrancu práv. Patakyová do prvej voľby navrhovala štyri mená.

Právnik Drgonec: Pamätať by sa malo na kvalitu

Ústavný právnik Ján Drgonec si myslí, že aj keď sa väčšina kandidátov nenechala problémami pri ostatnej voľbe odradiť a do výberu sa zapojili aj piati noví uchádzači, pamätať by sa malo na kvalitu. „Slovensko nemá až tak veľa právnikov, ktorí by sa mohli uchádzať o miesto ústavného sudcu. Aj preto sa tie mená nevyhnutne opakujú,“ mieni Drgonec, ktorý bol od roku 1993 sám ústavným sudcom.

„Už do prvej voľby sme navrhli osobnosti práva, ktoré preukázali svoje osobnostné a profesionálne kvality. Medzi kandidátov do druhej voľby sme pridali aj nové mená, ide o skúsených advokátov,“ vysvetlila Alexandra Donevová, hovorkyňa advokátskej komory, ktorá v zozname adeptov opäť ponúkla bývalého lídra strany Sieť Radoslava Procházku. Komora zároveň vyzvala politikov, aby k voľbe pristúpili zodpovedne.

Podľa predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej inštitúcia pri výbere nepoľavila. „Orientovala som sa na kandidátov, ktorí sú renomovaní odborníci, majú skúsenosť s pôsobením v justícii, ako aj dlhoročnú právnu prax,“ uviedla Praženková. Za svojimi nominantmi si stojí aj Právnická fakulta UK v Bratislave. Považuje ich za vysoko odborne erudovaných „s vhodnými predpokladmi skĺbiť inovatívne a tradičné právne názory“.

Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynul v utorok o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.

TV Pravda: O ústavný súd vždy prebieha politický boj, tvrdí Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV. Vo videu pre TV Pravda odporúča politikom čo majú urobiť, aby súd v Košiciach zostal funkčný. (vysielané 24.1.2019)