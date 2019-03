VIDEO: Prípad ako z Biblie - Nezvestný v Bánoviach ožil po 15 rokoch

VIDEO: Kedy možno niekoho vyhlásiť za mŕtveho? Pozrite si vo videu netradičný príbeh, keď sa mŕtvy napokon našiel.

Súd na pojednávanie predvolal živého-mŕtveho Jána, jeho bývalú manželku aj starostu obce Ľutov. Ján však neprišiel. Podľa svedkov je chorý, a tiež vraj nemá peniaze na to, aby prišiel na Slovensko z Česka. Sudkyňa nakoniec pojednávanie odročila na jún s tým, že požiada dožiadaný súd, aby Jána vypočul.

Roky bola vdova, až kým sa jej muž znova neobjavil

Ján Žatkuliak z dedinky Ľutov pri Bánovciach nad Bebravou bol vyhlásený za mŕtveho v roku 2004. V tom čase už bol však nezvestný osem dlhých rokov. „On robil v Čechách, domov chodil iba raz, dvakrát do mesiaca. Naposledy odišiel do Čiech 20. 6. 1996. Odvtedy už o sebe vôbec vedieť nedal. Ja som mu vtedy volala do práce a pýtam sa ho: Kde si?! Ja som vtedy nemala vôbec peniaze, prepustili ma zo zamestnania a deti som mala malé. Dcérka mala šesť rokov a syn iba štyri,“ hovorí Blažena Žatkuliaková, ktorá bola dosiaľ vdova, až kým sa jej manžel po vyše dvadsiatich rokoch odrazu nenašiel. „On ani nepovedal, prečo odišiel. Aj jeho spolupracovníci, s ktorými robil v Nemecku, vraveli, že on už žiť nebude. On aj automaty hrával, pil,“ povedala Žatkuliaková, ktorá bola presvedčená, že jej muž je dávno mŕtvy, aj preto ho dala vyhlásiť za mŕtveho.

Žena vraví, že keď sa po dlhých rokoch odrazu našiel, bolo to pre ňu mimoriadne ťažké. „Ozval sa synovi, ktorého mal z prvého manželstva, a ten zavolal môjmu synovi Miškovi. Miško plakal,“ hovorí Žatkuliaková. Tá s plačom dodáva, že preto, že jej muž bez stopy zmizol, ocitla sa v ťažkej situácii. „Zostali sme ako žobráci, nemali sme žiadne peniaze, bola som bez práce, o deti som sa musela starať sama, často sme jedli doslova len suchú kôrku, dostávala som len životné minimum,“ vzdychla si žena. Kým ona si myslela, že jej manžel je mŕtvy, on žil zatiaľ v Česku a nikomu z príbuzných sa neozýval. K jeho „oživeniu“ prispela náhoda. Ján vážne ochorel a musel vyhľadať lekársku pomoc, až tam sa prišlo na to, že muž bez dokladov totožnosti či zdravotného poistenia, ktorý žije v Čechách, je vlastne úradne mŕtvy Slovák, ktorého na Slovensku nikdy nepochovali, pretože neexistovalo jeho telo.

Jána, ktorý nemá žiadne doklady a stále je úradne mŕtvy, zastupoval na súde starosta Ľutova Marián Korbel ako procesný opatrovník. „Ja som pána Žatkuliaka videl naposledy možno pred tridsiatimi rokmi, a odvtedy som vôbec netušil, kde bol. Prekvapilo ma to, keď som preberal agendu po predchádzajúcom starostovi, že máme nového občana, ktorý ožil, a vzápätí prišlo ďalšie prekvapenie spolu s predvolaním na súd,“ povedal starosta.

Ak sa nezvestný neprihlási, stane sa mŕtvym

Išlo o mimoriadne netradičný prípad, čo potvrdila aj hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Denisa Gerši. Súd podľa nej môže vyhlásiť nezvestnú osobu za mŕtvu, ak možno usúdiť, že už nežije. Napríklad je takýto človek dlhodobo nezvestný, neozýva sa svojim príbuzným alebo trpel vážnou chorobou. Ak sa rodina strateného človeka domnieva, že jej nezvestný člen už nežije, môže sa obrátiť na súd. Musí presne opísať osobu, ale aj okolnosti, na základe ktorých rodina predpokladá, že jej člen je mŕtvy. „Súd v konaní preskúma dôkazy a na základe toho môže vyhlásiť fyzickú osobu za mŕtvu, ak je isté, že fyzická osoba už nežije. Súd ale môže konanie aj zastaviť, ak zistí, že nie je dostatok procesných podmienok alebo neexistujú predpoklady pre vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu,“ povedala Gerši.

Ak je pravdepodobné, že človek už nežije, súd podľa Gerši vydá verejnú vyhlášku, v ktorej nezvestného človeka vyzve, aby sa prihlásil do jedného roka. Vyzve aj ďalších ľudí, aby dali súdu vedieť, ak majú akékoľvek poznatky o tom, kde sa takýto človek môže nachádzať. Pokiaľ však uplynie lehota jedného roka a súd nezistí žiadne informácie, ktoré by poukazovali na to, že nezvestný žije, vyhlási ho za mŕtveho. Celý proces, keď sa len predpokladá, že nezvestný je mŕtvy, trvá minimálne rok. „Zákonom nie je určené, aký dlhý čas má celé konanie trvať. Poznáme len dĺžku lehoty vyhlásenia verejnej vyhlášky na prihlásenie sa nezvestnej fyzickej osoby, a to je jeden rok,“ ozrejmila Gerši.

V prípade oživovania, teda zrušenia rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho, sa postupuje podobne ako v konaní o vyhlásenie za mŕtveho. Buď človek, ktorý má záujem o zrušenie takéhoto rozhodnutia, alebo samotný „mŕtvy“ podajú návrh na súd, ktorým iniciujú konanie, alebo začne súd konať ex offo. K návrhu treba pripojiť dôkazy, že človek žije.,,Právoplat­nosť rozhodnutia o zrušení verdiktu o vyhlásení za mŕtveho so sebou prináša ďalšie účinky. Napríklad sa obnovujú rodičovské práva a povinnosti alebo sa zastavuje prebiehajúce dedičské konanie. Ak sa však už konanie o dedičstve skončilo, nasleduje zrušenie osvedčenia o dedičstve, a táto osoba sa môže žalobou domáhať svojich práv od tých, ktorí po nej dedili," vysvetlila Gerši.

Ojedinelý, ale nie jediný

Prípad z Bánoviec je mimoriadne vzácny a ojedinelý, nie však jediný. V minulosti už oživoval mŕtveho aj súd v Nových Zámkoch. Súd v lete 2005 vyhlásil za mŕtveho nezvestného muža a za deň jeho smrti určil 15. február 1995. Návrh podala manželka tohto muža. V lete 2013 sa však „mŕtvy“ muž náhle objavil, a to rovno na policajnom oddelení. Tu ho aj zadržali, pretože bol na neho vydaný zatykač. Vzápätí sa konal proces zrušenia pôvodného rozhodnutia.

„Mŕtvy“ muž sa súde povedal, že o rozsudku, ktorým bol vyhlásený za mŕtveho, sa dozvedel, keď jeho brat viezol matku na súd, ktorý mal o jeho smrti rozhodnúť. V tom čase sa paradoxne skrýval práve v byte u matky, pretože bol na neho vydaný zatykač za podvod. Z bytu bol nútený vyjsť až o dlhé roky neskôr, v roku 2013, keď jeho matka vážne ochorela a bolo ju treba zaviezť do nemocnice. Žena o pár dní zomrela a „mŕtvy muž“ sa šiel prihlásiť na políciu, aby si vybavil nové doklady. Jeho brat na súde priznal, že vedel o tom, že súrodenec žije, ale mlčal, lebo ho o to požiadala matka, ktorá syna skrývala pred políciou.